Los tiempos judiciales para el Málaga CF

Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), estuvo en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga para poner al día la actualidad judicial que rodea al Málaga CF después de la querella presentada por ese colectivo. Su máximo representante desveló que no han hablado con el administrador judicial en estos días, aunque tienen una cita pendiente: "A ver si para principios de la semana próxima podemos cambiar impresiones con él".

Además desveló que la jueza plantea cerrar el procedimiento: "Ha mandado a las partes su versión de si están conformes para cerrar el proceso de instrucción y nosotros en nuestro caso tenemos que estudiar, sobre todo los abogados, lo que hay pendiente y ver si estamos conformes o no porque todavía quedan cosas por resolver". También recordó que en las altas esferas judiciales existe otro procedimiento pendiente: "En la Audiencia Provincial de Málaga hay un recurso presentado por los abogados de Al-Thani y ese recurso lo debe resolver la Audiencia. Mientras tanto no se puede cerrar, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar".

Eso sí, también se mostró optimista: "Tengo mucha esperanza en que cuando el Tribunal Supremo, porque lo más normal según los abogados, dé la razón a Bluebay y no admita el recurso de Al-Thani se quedará que Al-Thani tiene el 51% y Bluebay el 49%. A partir de ahí podremos comenzar a trabajar en serio y podremos poner a todos en su sitio".

Por otro lado, no quiere ni pensar en lo que supondría perder la categoría: "Si descendemos tengan en cuenta que lo máximo que ha dado la Federación a los equipos punteros ha sido 300.000 euros. Pero pensemos que vamos a salvar la categoría, estamos a dos partidos del descenso, ganarlos y meternos en la pomada. A ver si somos capaces de solventar el problema, que es grande y gordo", porque esa situación impensable afectaría a muchas personas de la entidad de Martiricos: "Imagínate tú tener que echar al 90% de los empleados, tantos padres de familia a la calle. No quiero ni decirlo".

Por eso, añadió: "No ganamos nada comiéndonos el coco, debemos ser positivos y pensar que tenemos un entrenador que sabe lo que hace y conoce la Segunda División. Poco a poco va tocando teclas para intentar corregir ese problema y porque no puede darse en Zaragoza el primer buen partido de la temporada".