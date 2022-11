Jesús Gámez: "Veo a Pepe Mel ante la gran piedra de su carrera"

Jesús Gámez pasó este lunes por el plato de 101TV para analizar la situación de su Málaga CF en el programa Área Malaguista: "Están metidos en un bucle donde no salen y necesitan algo para salir. El entrenador no da con la tecla y aunque tiene el público volcado, éste tiene una paciencia y ya no está 90 minutos volcados, ya va por 30. La gente se cansa y como aficionados necesitamos que ese cambio se plasme en el campo. La suerte es no cometer más esos errores defensivos para poder crear algún gol y cambiar las circunstancias".

El excapitán blanquiazul aprovechó para defender a la actual plantilla: "El año pasado había bandos pero este vestuario lo veo unido dentro del campo. Quieren y no pueden, pero no veo que vaya uno por un lado y otro por otro o se escuche que han salido de fiesta. Todas esas cosas que se escucharon el año pasado. Veo que la dinámica es negativa y hay que dar con la tecla para cambiarla porque los jugadores están capacitados y tienen calidad para no estar ahí".

Por eso, cree que lo mejor que le puede ocurrir ahora al plantel blanquiazul es competir fuera de casa: "Lo mejor que le puede pasar es jugar lejos de La Rosaleda y traerse los tres puntos. Quitarse esa ansiedad y venir con otra expectativa a La Rosaleda. Este campo cuando la situación no es buena es un punto que no está a tu favor. Depende de cómo arranque el partido, los primeros 15 o 20 minutos son suficientes para volcar a la afición. El público busca ver algún cambio para reconectarse, pero eso ahora mismo no se ve".

Sin embargo, el exlateral derecho también dejó algún recado: "El Málaga está falto de una base, no vale contar con una cantera y al año siguiente sacar a muchos jugadores de estos porque no han dado la talla o no han hecho lo que tenían que hacer. Ahora ficho otros tantos y en navidades vuelvo a traer unos cuantos y saco a otros. Al final esos cambios no benefician al club. Debes crear una base y trabajar sobre ella".

El veterano jugador explicó cuál es su punto de vista desde fuera: "Veo a Pepe Mel ante la gran piedra de su carrera. Cuando hay un cambio de entrenador hay otra motivación extra de cara a esos jugadores y eso no lo he visto. Si te puedo decir que el año pasado sí y por eso sacaron las castañas del fuego al final, pero este no lo veo".

Además, debido a su amplia experiencia añadió: "Veo un Málaga muy plano y sobre todo esa inquietud en los jugadores que salen con ganas pero a la mínima que hay un tropiezo, una expulsión o pasa algo ya el partido prácticamente se ha terminado. Entonces, no tienen margen de mejorar ante los errores que están cometiendo. Mel ha probado a muchos jugadores en muchos puestos, no tiene un once referente a la hora de competir donde solo cambie ciertas piezas. Está tirando ya de canterano".

Eso sí, aunque la solución parezca sencilla se presagia lejana: "Es una situación súper complicada porque en estos casos siempre tienes que dejar la portería a cero y de ahí te vendrán las jugadas, porque ahí es donde se motiva el equipo. Empiezas a ganar seguridad, porque se puede achacar a Rubén Castro pero no veo realmente que le lleguen balones para ejecutarlos. Se lo debe hacer él y segunda es muy difícil y hay mucha intensidad. No veo falta de actitud porque no creo que los jugadores no quieran salir de ahí. Me parece muy extraño que en un vestuario de 25 no haya 14 o 15 profesionales mínimo, por lo tanto no es problema de actitud".

Respecto al mercado de fichajes, lo tiene claro: "Esto es cosa de los que están dentro, porque alguien que venga de fuera es más probable que caiga en la dinámica negativa antes que cambiar a los 25. Estamos hablando que la plantilla debe hacer autocrítica, salir a morir por el que tiene al lado y juntos deberán sacar eso. las individualidades no sirven. Esta acción se saca curando". Jesús Gámez dejó ideas interesantes en su paso por el programa, dónde destacó que todo cambiará cuando se cree una base y estructura. De hecho, comentó que con Chuster "el equipo se mantuvo gracias a los jugadores".