Antonio Hidalgo espió al Málaga CF ante el Mirandés

Antonio Hidalgo espió al Málaga contra el Mirandés. El entrenador del Sabadell, un mito para el malaguismo, lo confesó en SER Deportivos Málaga: "Tuvimos la oportunidad de ver al Málaga en directo contra el Mirandés el otro día. Hay que intentar buscar puntos débiles, igual que ellos van a intentar encontrar los nuestros y sabiendo que va a ser un partido muy complicado. Aunque venga de perder, mereció mucho más el otro día. Están en un buen momento aunque los números digan lo contrario".

El catalán se mojó: “Fue mejor y superior el Málaga el otro día. Tuvo cuatro o cinco ocasiones clarísimas de gol y no las transformó. Y el gol de ellos no es un remate claro, le da con el pie de apoyo y se mete en la portería. Al final esto va de ganar partidos y no de las sensaciones que tengas. Se han convertido en un equipo un poco más vertical que al principio. Domina diferentes estructuras, diferentes registros. Tiene jugadores muy determinantes. Ahora le va bien con el 4-1-4-1, veremos qué nos plantean el domingo".

El Sabadell necesita puntos para escapar de la zona de descenso. “El partido inmediato siempre es el más importante. El Málaga querrá alejarnos lo máximo posible y seguir en esa situación de tranquilidad y, por qué no, mirar un poco más arriba. Y nosotros queremos traerlos a ese grupo de equipos que están en esa zona. Necesitamos los tres puntos sabiendo que nos van a buscar arriba y que nos van a exigir muchísimo. Hay que analizar hasta el más mínimo detalle”, aseguró Hidalgo.

Lesión de Chavarría

"Es una faena. Mandarle un abrazo y que se recupere lo antes posible porque me parece un jugador brutal de la categoría. No es sólo un jugador de referencia, tiene muchísima movilidad, te pone en muchísimos aprietos. Desearle una pronta recuperación”, afirmó un Hidalgo que añadió tras se cuestionado por las quejas del padre del futbolista: "Pablo es un jugador muy físico que cada vez que va a la disputa, va fuerte. Los familiares siempre están a nuestro lado y al padre le dolerá lo que le pase a su hijo. Chavarría estaba haciendo un temporadón, esperemos que se ponga bien pronto”.