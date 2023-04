Armando Sadiku: "Pellicer es el único que puede salvar al Málaga"

Un "ilusionado" Cartagena visitará este domingo 16 de abril La Rosaleda para medirse en la jornada 36º de Segunda División al Málaga y, precisamente, en las filas del Efesé hay un viejo conocido blanquiazul. Es el caso de Armando Sadiku, el máximo goleador aquella plantilla, quien defendió en la temporada 2019/20 el escudo de Martiricos y ahora lucha por entrar en el play off con el conjunto de Cartagonova, ya que de momento son sextos, es decir, se la jugarán en La Rosaleda. El delantero albanés pasó este pasado jueves por el micrófono rojo de Radio Marca Málaga para recordar su paso por la entidad de la Costa del Sol: "Tengo dos momentos muy especiales. Un encuentro contra Elche, donde en el primer tiempo íbamos perdiendo de dos y el público apretó y terminamos empatando en los últimos minutos. Se caía el estadio y no estaba lleno. Fue un partido que lo sigo recordando. El otro fue en Cádiz, ellos llegaban primeros y terminaron ascendiendo, pero había unos 2.000 aficionados y ganamos. Hasta cuando salió el bus estaban cantando en el campo".

En esta ocasión, visitará su antigua casa como rival, aunque admite que le tiene un gran cariño y aprecio a esta afición: "Leí que La Rosaleda estará llena. Se me pone la piel de gallina. El Málaga siempre estará en mi corazón, tuve momentos muy dulces ahí. Va a ser una emoción especial. Además, podré saludar a algunos viejos amigos y al míster, que también lo conozco". Precisamente, se deshizo en elogios hacia el técnico de Nules: "Cuando vi que volvió estaba seguro de que se iba a salvar. Conozco la rabia y el carácter que transmite a la plantilla, aunque a veces depende también de la plantilla. El equipo no ha tenido mucha suerte, por ejemplo con las expulsiones, por eso a veces te va mal. La mejor elección ha sido Pellicer, es el único que lo puede salvar".

Respecto a la posibilidad de conseguir su gol, Sadiku tiene claro que pasaría si se diera dicho escenario: "Me lo ha dicho mi mujer, que seguro me iban a preguntar si lo iba a celebrar si marcaba. Voy a hacer todo por ayudar a mi equipo por marcar y no lo celebraré si marco por el cariño que tengo a la gente. Cuando salga sí lo celebraré, voy a estar feliz. Veo que hay jugadores que no lo celebran, pero yo sufro todos los días para marcar y necesito hacerlo”. Por último, fue claro sobre su posible vuelta a Martiricos: "Tuve la posibilidad de volver al terminar con Las Palmas. Después esta temporada Manolo prefirió otros delanteros. Esperé una respuesta que nunca llegó este año. Ficharon otro delantero y tuve que coger otro camino, fue el Cartagena. Estoy muy feliz, pero siempre tuve la posibilidad para volver y el club eligió otros jugadores".