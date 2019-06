Arnau: "El ascenso del Málaga es cuestión de tiempo"

Acabada la temporada, se suceden las reacciones en club y entorno al fiasco de la eliminación ante el Deportivo en el play off de ascenso. No obstante, el sabor amargo de la derrota se mitiga con la imagen esperanzadora de la comunión entre La Rosaleda y el equipo que ha dado la vuelta a España. Y a ella se refirió también Francesc Arnau, quien fuera director deportivo del Málaga en el verano de la temporada del descenso a Segunda División, en una entrevista para el programa A Diario, de Radio Marca.

"Es una lección más de esta afición, que siempre ha sido el número 12 y además ante hechos negativos siempre reacciona de manera positiva. Después de un año difícil en Segunda División donde se ha sufrido mucho, donde ha costado mucho meterse en play off, donde la expectativa primero era el ascenso directo y era una decepción no clasificarse... También después la decepción de Riazor, donde el partido estaba más o menos encauzado con dos palos de Ontiveros, que si los mete cambia la eliminatoria", explicaba el ex portero blanquiazul, que resume: "En Málaga se va reaccionando y pensando ya en el año que viene. Vamos a intentar recuperar la categoría de Primera División lo antes posible".

Recuerda Arnau su etapa de futbolista para hablar del pundonor y la capacidad de superación del Málaga, que ha salido airoso de situaciones límite: "De los dos últimos descensos, hubo uno que se tocó fondo, que fue cuando hubo la desaparición y se tuvo que empezar desde Tercera. Fueron poco a poco, costó mucho, yo no estaba pero se encontraron un tope que era Segunda B. Les costó mucho subir, pero en cuanto subieron a Segunda subieron directamente a Primera. En el otro sí estuve presente y tardamos dos años en subir".

"Vamos a ver este año, creo que es cuestión de tiempo y si no es este será el otro. Espero por el bien de la ciudad, del club y de los malaguistas que lo puedan conseguir el año que viene. Además, los jugadores que vienen aquí saben que vienen con esa exigencia y responsabilidad de tener que subir tanto por la afición, por la gente, como profesionalmente para ellos", señala esperanzado.

Arnau no ha vuelto a hacerse cargo de ningún proyecto desde su salida del Málaga a inicios de la temporada pasada, tras el fallido mercado veraniego y sus desavenencias con Al-Thani. No obstante, asegura que no ha dejado esta faceta. "No he abandonado la dirección deportiva. Sigo viendo fútbol, sigo estando al día y esperando que salga un proyecto que pueda encajar", asegura.

Sus últimas apariciones han sido en televisión, donde ha sido comentarista para Gol: "Estoy muy contento de esa experiencia, nunca había trabajado en la tele. Sí había estado invitado, pero más como entrevistado que como analista y lo he disfrutado, me ha sorprendido por los compañeros. He visto un mundo muy profesional que desconocía".

Cuestionado por el mercado futbolístico y la inflación creciente, utiliza también de ejemplo al Málaga para expresar que es una cuestión global: "Esto es una bolsa. Ahora hay mucho dinero porque se consume mucho fútbol. Las grandes ligas consiguen contratos televisivos muy altos, que es de donde viene el dinero que consiguen todos esos equipos. No solo tienen grandes presupuestos los gigantes, Madrid o Barcelona. También se notó esa subida en un equipo como el Málaga, que incluso estando en Segunda tiene un presupuesto mucho más alto que hace diez años. Es una evolución. Se pagan más salarios, más por traspaso... Es una cuestión de mercado donde en el fútbol ahora hay mucho dinero y se paga todo mucho más caro".