El Málaga resumió en algo más de ocho minutos lo sucedido en La Rosaleda tras el partido contra el Deportivo que supuso la eliminación del equipo en los play off y la confirmación de que los blanquiazules se quedarán en Segunda División un año más. Un vídeo que encoge el corazón, con sentimientos en carne viva, lágrimas y ánimos entremezclados.

Se repartieron los papeles algunos futbolistas. El entrenador y algunos de los más veteranos trataron de consolar a los que más evidenciaron su dolor. Pero también hubo tiempo para sacar orgullo, como hizo Víctor con una arenga a pie de césped.

"La cabeza arriba", decía el técnico mientras su voz se mezclaba con el público gritando: "¡Que venga el equipo!". Continuó Víctor: "Cuando uno lo da todo no hay ninguna frustración. Lo hemos intentado hasta el final. Es para estar orgullosos de vosotros. Ya veis cómo está la gente. Pero vamos a volver, la hostia, vamos a volver. Con este equipo vamos a volver. ¡Va, vamos!".

Fue acabar de hablar el entrenador y comenzar a escucharse: "¡Que salga Munir, que salga Munir!". La afición siguió tirando de clásicos: "¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer si te he visto yo jugar en Segunda B!". Todos se abrazaron formando una unidad mientras contemplaban el espectáculo que nacía del Fondo Sur 1904. "¡Víctor quédate, Víctor quédate!". La predisposición es la mejor.