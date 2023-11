Arrabal: "Con el jeque Al-Thani tengo una relación correcta y respetuosa"

José María Arrabal no siempre estuvo en la política, todo lo contrario. En su amplio currículo también destaca su paso por el Málaga, donde dejó huella. Su sentimiento blanquiazul no se olvida. "Entre mis obligaciones está mantener contacto con los actores del deporte andaluz. El Málaga es una institución importantísima con la que me ata un sentimiento muy especial. Es una categoría muy complicada y compleja, todo el fútbol español lo es. Es difícil poner en perspectiva el nivel que hay aquí. Esta Primera RFEF sería la Primera División de muchos países de Europa. Málaga, por ciudad, tradición futbolística, está lejos del lugar que le corresponde. Pero la vida y el deporte son así de bonitos, te hace estar constantemente en desafío para ganarte el sitio que no debes dar por hecho", dijo en Minuto 91.

El hombre que decidió recuperar el color celeste para el Málaga, elogió a la afición: "La tesitura deportiva es un gran desafío, pero al mismo tiempo es cierto también que nos estamos quitando muchos complejos históricos como afición. Está demostrando por primera vez que es el gran pilar. Recuerdo mucha autoflagelación con que si los malagueños tal y cual... Las cosas pasan por algún motivo. Esta cura de humildad, una más que estamos recibiendo, es un ejercicio que curte. En el futuro siempre tenemos que recordar esa memoria, compromiso y fe. Que no se nos olvide nunca".

Como a casi todo el mundo, le preocupa la situación institucional y la falta de liderazgo en la entidad: "Esperamos que los rectores puedan trazar planes en el medio y largo plazo, que marcan la diferencia. Que el club esté como esté institucionalmente es la raíz del problema. Con el jeque tengo una relación correcta y respetuosa. Hay dos premisas a considerar muy importantes. La judicialización de la situación hace que todos debamos movernos con mucho respeto. Por descontado, es una SAD, la cual se rige por un criterio de autonomía. Las administraciones tenemos una responsabilidad añadida y es lícito expresar el sentir de la gente a la que representas. Estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario dentro de esas dos premisas. Durante mucho tiempo se han producido actuaciones con el máximo respeto en la línea de intentar encontrar soluciones que pudieran contribuir a revertir esta situación con la discreción debida, pero con absoluto compromiso".

"A diferencia de otros episodios históricos del Málaga en sus diferentes denominaciones, desde 1904, en todo este periplo tan duro que estamos viviendo el compromiso de la afición, las administraciones y los medios ha sido brutal. Las cosas saldrán mejor o peor, pero debo romper esa lanza. Nos flagelamos con la dejadez del malagueño, pero el Málaga no ha caminado solo en este proceso. Pero las cosas siempre acaban en su sitio. En 2007, cuando ascendimos, una agencia de comunicación muy importante nos brindó una idea que no se llegó a realizar. Era un spot en el que aparecía un canario en una nevera, un balón de fútbol en un microondas y la leyenda era "Las cosas en su sitio, el Málaga en Primera". Me remito a esa maravillosa idea. Tardará más o menos pero acabará ocurriendo. Todos deseamos que ocurra más pronto que tarde. Pero hay que dilucidar lo que está en discusión judicialmente", sentenció.