Mundial 2030 en La Rosaleda: FIFA pide 5.000 aparcamientos

El secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, dio algunas claves y nuevas pistas de cómo marcha el sueño mundialista. La Rosaleda aspira a ser una de las sedes, aunque todavía habrá que esperar al último trimestre del próximo año para saber el desenlace. No son pocos los aspirantes y el hecho de que se comparta con otros dos países complica un poco el asunto, sin embargo, hay confianza y optimismo en que se podrá lograr.

"En La Cartuja anunciamos unos días que habrá unos cambios. En Málaga hemos ido varios pasitos por delante todas las administraciones y ahora no es diferente. Tenemos el trabajo de campo bien hecho. La Federación lo sabe. Hemos tenido visitas, multitud de informes y lo tenemos bien dirigido. Piden 5.000 aparcamientos la FIFA para albergar el Mundial. No tenemos un minuto que perder. En palabras de representantes de todas las administraciones con mucho crédito y respeto, este es un proyecto que se va a poner en marcha en cualquier caso. Málaga debe ser vanguardia en todos los aspectos y esa infraestructura tiene que ser un elemento de regeneración de esta ciudad, que debe ir acorde a los tiempos que corren, seguir las tendencias, no ser elefantes blancos a las afueras de las ciudades que se abren cada 15 días. Que a diario tenga un uso, un sentido, un elemento regenerador de vida paseable, ecológico, de entretenimiento. Cuando hace tres años empezamos a trabajar muchos nos miraban con cara de estupefacción porque parecía algo imposible. Esto está a la vuelta de la esquina y es una realidad plausible", aseguró Arrabal en una entrevista concedida a 7TV.

La Cartuja de Sevilla tiene la plaza garantizada, está por ver qué pasa con la casa del Málaga. Arrabal explicó la situación: "Es un grandísimo sueño. Es un proceso bastante vivo. Originalmente se planteó un proceso con 15 ciudades españolas, dos andaluzas y 13 más, para 11 sedes. Con la incorporación de Marruecos a la candidatura cambia. Esto tiene que ir aún a la Asamblea de la FIFA a finales de 2024. Por algunas circunstancias de un desliz comunicativo de un directivo sudamericano se precipitó todo. Lo que ha ocurrido realmente es que el proceso de licitación que abre la FIFA sólo se ha invitado a la candidatura de España-Marruecos-Portugal. En principio eran 11 ciudades españolas y tres portuguesas, ahora cambia todo. Como muy tarde, esto se sabrá en el último trimestre de 2024. Estamos con la ansiedad pero debemos estar muy tranquilos. Andalucía reúne las mejores condiciones para ser sede. Por potencial podría tener alguna sede más, pero comprendemos que hay que ser solidarios, es un fenómeno que marca a una generación completa, con muchas infraestructuras (aeropuertos, carreteras) y cuanto más zonas toque mucho mejor. Pero entendemos que Andalucía debe tener dos sedes. Un vistazo al mapa de España hace comprender la importancia de dos ciudades a nivel de posicionamiento como Málaga y Sevilla. Infraestructura, aeropuertos, hoteles, cultura futbolística... Estamos muy ilusionados, hay que tener tranquilidad y humildad, pero mucho convencimiento. Hay mucho trabajo hecho ya. Creíamos en esto cuando muchos no lo hicieron. Llevamos más de tres años trabajando en esto".

Apuntó finalmente Arrabal que siempre hay que mantener la humildad: "Es importante no sacar pecho y trabajar de forma callada. Esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. Con ese ánimo trabajamos. Más allá de cuestiones subjetivas, los datos sustentan las capacidades de las ciudades andaluzas para albergar este evento. Con ese premisa trabajamos".

Selección española absoluta en Málaga

"Hasta diciembre de 2024 tenemos contrato con la Junta y la RFEF. Firmamos con las instituciones, con balonmano, baloncesto, rugby, tenis... Creemos que debemos ser la casa del deporte español. Andalucía quiere tener ese papel y queremos continuar. En Málaga pasaron más de 30 años del último partido oficial y ahora hemos tenido dos en menos de un año. Andalucía es un territorio muy grande y hay que repartir. Ahora el 5 de diciembre viene la selección femenina. La Cartuja está siendo ese concepto de Wembley y Saint Denis en Inglaterra y Francia".