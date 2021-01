El malagueño José María Arrabal, nuevo secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, ha estado bastante activo esta semana en la celebración de la Supercopa de España. Una competición que, en su vertiente masculina y femenina, ha pisado cuatro capitales andaluzas. Ha habido quejas porque la visualización del nombre de Málaga no ha estado presente en las instalaciones en los partidos y dudas sobre la rentabilidad del evento para la comunidad y las ciudades. Arrabal, que en su día fue director de marketing del Málaga en la época de Fernando Sanz y ha trabajado en la NBA y con el Real Madrid de baloncesto, explicaba sus razones para celebrar que la Supercopa haya tenido lugar en Málaga y Andalucía en declaraciones en Ser Deportivos.

"Estamos muy felices, encantados. Es un torneo con una repercusión increíble internacional, con cuatro ciudades andaluzas cuyas calles se han proyectado a 183 países. La resaca posterior ha sido mucho mejor, estamos recibiendo llamadas de muchas partes del mundo, nuestros compañeros de Turismo nos indican que se ha despertado mucha curiosidad en touroperadores y clubes que ven a la Costa del Sol como destino preferente. Ha sido un esfuerzo enorme, pero satisface cómo tiene su consecuencia en la marca de la nuestra tierra", explicaba Arrabal, que respondía a esas dudas sobre la rentabilidad: "Las ventajas son numerosas. El hecho de que la Calle Larios, entre otras bondades, se vea en 183 países tiene un valor enorme. Aún recopilamos, pero esta emisión tiene ciento de millones de espectadores en todo el mundo. Cada una de las sedes, todas por igual, han tenido el nombre de sus ciudades, delante del palco de La Rosaleda figuraba el nombre de las ciudad, Málaga, Córdoba o Sevilla, delante de personalidades tan insignes como los presidentes del Real Madrid, Athletic o el de la Federación. Te puedo asegurar que la proyección mundial de la ciudad del Málaga ha sido increíble. El aficionado puede estar tranquilo porque el nombre de Málaga sí se ha visto en todo el mundo, lo puedo asegurar. Estamos muy contentos, esa repercusión tiene un valor incalculable".

"Hay una cosa importante que va más allá de cualquier consideración", proseguía Arrabal con sus razonamientos: "El Málaga, estamos de acuerdo casi todos, no ha tenido la visibilidad nacional e internacional que merece. Por muy importante que fuera el logro, siempre había una visibilidad reducida. En un momento tan complejo para la historia del club, que los malaguistas parece que estamos entrenados para sufrir, este tipo de eventos ayudan a todo el planeta fútbol a recordar que el Málaga CF sigue siendo una entidad de primer nivel y que La Rosaleda es campo internacional, como dice nuestro himno, y de primer nivel. Con lo cual son un valor enorme. Tiene una influencia importante en la industria del fútbol. Desde los directivos, los árbitros, los jugadores que se plantean ir a una ciudad y fichar por un equipo... El esfuerzo pretende eso, que la ciudad de Málaga no deje de estar en el radar de los grandes acontecimientos. Hemos podido atender a cuatro ciudades de Andalucía, pero todas lo deseaban, como es normal. Que Málaga esté en el radar de los eventos internacionales es importante. Tiene bastante más valor de lo que cuesta traer el evento".

"Económicamente no le cuesta nada al Málaga, pero al igual que el resto del sedes el objetivo es posicionar a Málaga", decía Arrabal, que era cuestionado por la rentabilidad: "Es muy sencilla. Simplemente, las pernoctaciones que este evento supone. Un mínimo de 1.000 camas, como suele medir en Turismo, a un valor medio de 400 euros por día por el nivel de hoteles. sólo en ese concepto. Sólo con eso tienes 400.000 euros por cada día. Según datos auditados de otras ediciones, hay 250 millones de visualizaciones en redes sociales, 70 millones de interacciones, 900.000 etiquetados en Twitter. ¿Cuánto vale una foto de Marcelo en su terraza del Miramar apuntando a La Malagueta y diciendo Hola, Málaga? Eso vale muchísimo. Es un valor importantísimo en estos tiempos de pandemia. La tentación puede ser la parálisis y nosotros creemos que es lo contrario, que la pelota debe seguir rodando para recordar que Málaga, costa del Sol, Andalucía son un destino de primer nivel".

Habló Arrabal de otros temas:

Málaga CF

"Las instituciones estamos tranquilas. Se está haciendo un trabajo serio, riguroso. En lo deportivo, con los condicionamientos que la economía impone. Pero hay un plan, una estrategia, un rigor, que devolverá al Málaga a su sitio. Estamos condenados al sufrimiento, pero el malaguista está acostumbrado. Estamos tranquilos porque hay gente que actúa con compromiso, en la parcela deportiva tenemos a un gran malaguista como Manolo, al que tengo gran aprecio y estoy muy tranquilo. No vamos a pasear por los campos de España, con las dificultades que habrá. Hemos salido de situaciones peores, pero hay un rumbo, vemos la luz. Hay que tener memoria, compromiso y fe".

¿Posibilidad de desaparición?

"Es una hipótesis que podía haber desaparecido el club si no se hubiera producido la intervención judicial. Los indicadores eran de alerta roja, no se le escapa a nadie. Debemos reconocernos en nuestra querida Málaga, nos hemos flagelado con la desaparición de un club una generación. Varias décadas después, el sentimiento malaguista de directivos, instituciones, medios... Se han alineado y se han rebelado contra una hipotética desaparición. Esa palabra ya no la sabemos deletrear, desaparición. Es un estigma que nos debemos quitar. En esta fase histórica del club esa alineación ha sido ejemplar. Mi trabajo consiste en estar muy cerca de todo el trabajo del deporte en Andalucía, pero el Málaga me duele. En la parte que a mí me toca al Málaga intento que no falte de nada. La Rosaleda y el Málaga deben estar en el radar, va más allá de los mismos números. Hay que recordarle al fútbol que el Málaga está ahí".

Academia

"Es una excelente noticia el regreso de las obras, el fútbol base de Málaga ha sido una factoría de talento en unas condiciones muy complejas, con condiciones casi inéditas Es difícil encontrar un club de ese nivel que no tenga una instalación como la de Arraijanal. Se garantiza el cultivo del talento. Puedes generar, comprar o alquilar el talento y el Málaga tiene que generarlo. Debe darle autenticidad al proyecto y felicito a los rectores por haberla puesto en marcha"

Selección y los partidos de marzo

"Málaga es agradecida con lo que le llega y es importante. Estamos enormemente agradecidos a los clubes y la Federación. Por nuestra parte no va a quedar que La Rosaleda organice los próximos partidos de la selección en marzo. No estoy en condiciones de anunciar nada en ese sentido. Pero por parte de este equipo de deportes, que miramos por todo, no va a quedar. La Rosaleda y Málaga son un gran activo. Recibe todo lo que aporta valor. La decisión no depende de nosotros".

Unicaja

"Vamos a ver, el emparejamiento de Copa con el Barça es una oportunidad para dar la medida auténtica de sus posibilidades y creerse que puede competir al nivel que estamos acostumbrados. Confío en el trabajo que hacen desde el club, que es otro puntal extraordinario para la ciudad de Málaga y para el deporte andaluz. Unicaja Baloncesto es un gran activo del deporte de Andalucía".