Atsu habría caído desde una novena planta

El mundo está en vilo mirando hacia Turquía y Siria después del devastador terremoto que ha asolado parte de ambos países y que ha afectado de manera trágica a miles de personas. Entre los afectados, estaba el ex del Málaga CF Christian Atsu. Ahora, por unas declaraciones de su representante en el diario británico The Mirror, se pudo saber que el extremo del Hatayspor habría caído desde la novena planta del edificio donde se encontraba, que era de once plantas y también quedó derrumbado.

"La última vez que supe algo de él fue en la madrugada del domingo. Christian estaba jugando al póquer con sus compañeros de equipo hasta las 3:30 horas en el apartamento de un amigo. Volvió a su apartamento alrededor de las 4:00 y unos 20 minutos más tarde dio comienzo el terremoto. No supe nada más hasta que recibí una llamada del club a las 5:00 preguntándome si sabía algo de Christian. Me contó que su edificio había quedado totalmente destruido y que no era posible localizarle", comenzó el relato. Atsu venía de marcar un agónico gol del triunfo y lo estaba celebrando.

"Esperaba que estuviese todavía despierto y que el terremoto no le hubiese pillado durmiendo. Él estaba en un bloque de 11 plantas y la suya era la novena. El personal del club intentó ayudarme a encontrarlo, pero era complicado porque, como es comprensible, ellos también estaban tratando de hallar a sus amigos y familiares también", siguió Nana Sechere, que es como se llama su representante.

"Hubo muchas informaciones de Inglaterra y Ghana asegurando que estaba a salvo, pero la primera confirmación oficial del club llegó a las 6:00 de la mañana del martes. Me dijeron que estaba en el hospital y estable. No tiene su teléfono y, como todos nosotros, no recuerda sus números de memoria, así que tengo que seguir esperando para hablar con él", finalizó.