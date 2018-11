Baraja ve “prioritario” ganar

Al igual que Juan Ramón López Muñiz, Rubén Baraja también se dejó ver por rueda de prensa para repasar la actualidad de su equipo. No es una situación sencilla para el valenciano, que no logra encontrar la tecla con sus jugadores. El Sporting de Gijón camina decimotercero tras 12 jornadas.

“Yo me encuentro bien. No estoy contento con los resultados, pero me siento fuerte y con una gran motivación para tratar de dar la vuelta a la situación. Agradezco la confianza del club –ratificado por el presidente– y entiendo que en este momento de dificultad lo que me sostiene es mi trabajo, mi energía y mi determinación en creer en lo que hago”, reconocía Baraja, que ve prioritario ganar al Málaga para romper la dinámica negativa: “Necesitamos ganar y más hacerlo en El Molinón, mi energía está centrada solo en el partido del domingo. No siento que mi futuro dependa de este encuentro. Lo que dicen o dejan de decir me preocupa poco”.

Sobre el club blanquiazul, el valenciano no escatimó en piropos y apostilló que “es un equipo muy consistente en todos los sentidos a pesar de las bajas. El Málaga, seguramente, es uno de los mejores equipos de la categoría y es una motivación para nosotros”.