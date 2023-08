El Betis tendrá una opción de compra por Andrés Caro

La marcha de Andrés Caro al Real Betis fue confirmada de manera oficial. El jugador ya no se había entrenado el martes con permiso del club para formalizar su marcha al club sevillano. El joven zaguero de Rincón de la Victoria jugó en las tres temporadas anteriores con el primer equipo tras debutar con 17 años en Segunda División, pero no ha tenido continuidad en la élite. Ha entrenado habitualmente, pero en total intervino en 10 encuentros entre las tres campañas. Y también ha intervenido con el filial y, alguna vez, con el juvenil en partidos señalados. Pero todas las partes tenían claro que era lo mejor salir, además de que por contrato esta temporada debía estar en el primer equipo.

Caro se marcha al filial del cuadro verdiblanco, que dirige el malagueño Alberto González y compite en Segunda RFEF. Está haciendo una importante inversión en cantera y tampoco tendrá sencillo jugar Caro en Heliópolis, hay un par de zagueros internacionales con España en el equipo. El Betis se guarda una opción de compra en caso de que le convenzan las evoluciones del rinconero, que tiene contrato con el Málaga hasta 2025. Fue uno de los últimos escollos en la negociación, perfilar las condiciones de esa hipotética venta, porcentajes de plusvalía...

El canterano está considerado modelo en la Academia, reclutado desde muy niño desde el CD Rincón. Estudiante ejemplar, de comportamiento intachable y habitual capitán en cada generación, también fue internacional sub 18. Ahora le toca una mili en un lugar competitivo. Pellicer, no obstante, decía semanas atrás que le tenía en mente para el futuro. "Andrés Caro es un tema mío personal, lo hice debutar, jugó en una situación límite en Albacete. No fue el contexto ideal en una situación inestable. Quiero que compita y juegue. Es un ejemplo de canterano. El año pasado era juvenil aún. Tiene que competir y rendir. Tiene contrato con el club y lo más importante, en ese rendimiento personal, está la mentalidad y en esos momentos de frustración superarse y tengo mucha fe con Andrés", señalaba el técnico.