Parco en palabras fuera del campo, dentro de él Blanco Leschuk es una mina, un delantero de calidad que va sumando goles propios y participación en otros. El triunfo ante el Zaragoza tuvo buena parte de culpa del delantero argentino.

"Estoy muy contento por el triunfo del equipo, necesitábamos ganar y lo hemos conseguido. Salimos a ganar, adelante y ojalá acabemos en esta buena línea. La confianza está ahí, la tenemos siempre, una vez sale y otras no. Ahora se nos está dando para convertir y esperemos seguir así. Hay que seguir así, quedan otras finales, estamos cerca del play off", decía el argentino.

"El gol valió el 2-1, pero valen los míos y los de los demás. Hoy no tuve la suerte de dar un gol, también tuve otro, pero le pegué sin fuerzas, eso ahora hay que trabajarlo", decía el argentino de raíces ucranianas, que aseguró que "me siento bien en el sistema del técnico, también me sentía con el anterior. Mejoré algunas cosas que hacían falta. Fuimos a apretar más adelante. Metimos más intensidad. Necesitábamos remontar y conseguimos remontar".

"Estamos bien, pero tenemos que ir paso a paso. Ante el Albacete tenemos un partido difícil como lo son todos. Hay que mejorar durante la semana, mirando los videos del Albacete para estar preparados. Queremos la tercera plaza. Hay que mejorar para evitar los errores", remató el sudamericano.