Boceto de La Academia y la cantera del Málaga

El Málaga tiene por delante otras tareas fundamentales para el presente pero también para el futuro de la entidad. Tiene que pasar por la cantera, no hay otra vía, si bien en los últimos años la aportación ha ido decreciendo y se ha llegado al punto de romper la histórica vinculación con el San Félix. El director general tiene su propia hoja de ruta.

"El tema del San Félix ha sido puramente económico. De ahorrar costes. El Málaga es un equipo de cantera. En los últimos seis años han debutado 36 canteranos, siete han estado más de un año en el club. La cantera funciona. Lo que digo es que intentaremos mejorar las cosas, pero no sólo en la cantera. En el límite salarial hay plantilla inscribible y no inscribible, donde entra toda la cantera. Sólo se ha bajado el 7% de inversión en cantera desde la temporada 2019/20. No vamos a dejar de invertir. El Málaga es un club de cantera sí o sí y va a serlo", reflexionó Kike Pérez en Radio Marca Málaga.

"Quiero trabajar en cosas que no se ven, por ejemplo hay una normativa en que hasta los jugadores en edad cadete se pueden ir a otro sitio. Donde nace todo no es en un División de Honor o un filial, es más abajo. Málaga es un lugar de cantera, hay materia prima y eso va a estar ahí. Me centro en jugadores cadetes, donde no hay dinero porque es de cultura, porque no se puede pagar a niños de 14 años. Quiero llegar y hablar con esos padres, no les pueden sacar de su ecosistema. Nos cogen a jugadores, ese niño infantil tiene que terminar en el Málaga. Hay que ofrecerles un proyecto y trabajaremos más en cuidarles más y en oír por qué se han ido. Ese niño de Málaga infantil tiene que acabar aquí. Lo intentaremos en cada área".

Para poner punto y final al asunto: "Habrá que hacer autocrítica. Los colegios vienen, hay mucho más que hacer. Tenemos que hacer provincia, ese sentimiento lo hay pero hay que hacer campus por toda la provincia, hay que trabajar más. La infraestructura, las manos, no son muchas. Es de un club mediano tirando a pequeño en el fútbol profesional. Vamos a hacer seis campus por toda la provincia, pero vamos a empezar con tres porque requiere una inversión de personas. Hay que dejar una base sólida y realmente haciendo autocrítica todos decir que por qué ese cadete se fue el año pasado. Pues darle aire para que crezca esa llama".

Obras de La Academia

"Sacamos una noticia la semana pasada sobre cómo va el proceso. Paso todos los días por ahí. Cada noche veo los avances. Parece un tema tabú porque lleva un montón de años. En octubre estaremos ya allí, intentaremos que también con el primer equipo. Me adelanto y quiero decir que en un par de meses, junio o julio, podemos hacer una jornada para que veáis y comprobéis los avances. Hay cosas que se enquistan, pero ayer volviendo de Madrid lo volví a ver y va todo bien".