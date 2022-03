Bolo: "Me da igual la historia, necesitamos ganar en Málaga"

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina atendió a los medios antes de viajar a Málaga, donde el sábado visita La Rosaleda. Le preguntaron por el cambio de roles históricos por dónde están situados ambos conjuntos. El vasco no dudó: "Del pasado sólo puedes aprender de los errores, la historia está ahí, pero yo vivo del presente y el presente es que necesitamos ganar en Málaga. Lo que haya pasado en la historia me da igual. Esperemos que no sea su reacción porque vamos a por los tres puntos, el Málaga es un equipo con una muy buena plantilla y que intentará seguir con otra victoria después de conseguir una fuera de casa para ponerse en una situación más cómoda. Va a ser difícil, igual que los otros equipos".

Esa victoria del Málaga le costó el puesto a Íñigo Vélez. Bolo no quiso profundizar pero entiende que es parte del oficio: "Yo estoy muy a gusto en Ponferrada. Todos sabemos lo que es el fútbol y ser entrenadores, cuando llegan las malas rachas, puede pasar lo de Íñigo". Tiene a todos sus hombres disponibles, pero parece dispuesto a rotar: "Hay jugadores que con los minutos y partidos que llevan están cansados. Nuestro trabajo es darle una vuelta para que descansen y otros que han jugado menos seguro que están mejor físicamente y nos van a ayudar".

Del rumbo de la Ponfe, nada que objetar: "Siempre puedes mejorar, pero creo que estamos en una buena dinámica. Si no puedes ganar, no pierdas. Todo el mundo juega y quiere conseguir buenos resultados. En los dos últimos nos hemos adelantado pero no hemos podido aguantar el marcador. Dejar la puerta a cero es difícil siempre. Los rivales también hacen las cosas bien y te ponen en apuros, no siempre te van a salir las cosas bien. Es la tónica de todos los equipos, a todos les cuesta ganar. Con el marcador a favor en teoría tendría que ser más fácil, pero no, porque quieren darle la vuelta".