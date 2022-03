Aleix Febas y su opción de compra

Los dos fichajes de invierno del Málaga comienzan a recoger los frutos del trabajo. Álvaro Vadillo confesó que no le habría importado llegar en verano y tampoco seguir. Aleix Febas, por la misma senda, no esconde que le encantaría seguir en el club más allá de estos meses, que para eso él mismo pidió incluir una opción de compra.

"Siempre respondo lo mismo, yo estoy encantado de haber dado con lo que hay aquí: Club, compañeros, proyecto, porque al final el Málaga tirará para arriba. Tengo que ganarme yo que el Málaga haga un esfuerzo por mí, mi rendimiento es el que va a hablar en el tema de seguir o no seguir. Es una opción que me gusta mucho. En Mallorca no se han dado las cosas como esperaba después de dos años y medio y al final aquí estoy muy contento", comentó en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

"Yo también quería incluir la cláusula, fue el primero en decirlo, para también tener una motivación de seguir aquí si estaba contento. Pero no es el momento de pensar en estas cosas, ya veremos cuando llegue el final", añadió el centrocampista, que sobre el equipo apuntó: "El equipo tiene calidad para estar más arriba. Hemos pasado semanas jodidas. Hay que llegar pronto a los 50 puntos y ya se verá. Tenemos ganas de darles una alegría a la afición y consolidar esta mejoría". .