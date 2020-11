"Boquita cerrada: desde aquí no podemos dar una opinión libremente"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, volvió a una rueda de prensa previa a un partido después de sus dos encuentros de sanción. Preguntado por cómo vio las situaciones polémicas de su equipo y cómo vivió la sanción, Pellicer fue claro: "A día de hoy, en este sitio en el que estamos, en esta silla que tenemos, en el cargo de entrenador, nuestras opiniones tienen que centrarse en lo que es meramente deportivo: en los equipos, el análisis del rival. Porque todo lo demás que sea hablar de temas de estamento arbitral, del VAR, ahora mismo vivimos en una democracia, pero el comité con el tema de los entrenadores tenemos que estar con la boquita cerrada y centrados en el equipo de trabajo, en la competición. Porque está hecho así y las sanciones dictaminan que nosotros dese aquí no podemos dar una opinión libremente porque ahora mismo, no se puede".

De este modo, el entrenador no quiso entrar en polémicas y valoró el trabajo de su segundo al frente del equipo en los dos últimos choques: "Lo ha hecho de manera impecable. Tanto él como el resto del cuerpo técnico. Son situaciones, no es la primera pero espero que sea la última. Se ve totalmente diferente. Tanto el partido del Leganés, como el partido ante el Girona se ven situaciones diferentes. Un poco más calmado dentro de la tensión. Verlo desde otra perspectiva hace valorar otras cosas y tener un poco más de calma. Seguimos en ese proceso de mejora para que el grupo sienta esa humildad que tenemos".

Escassi, Rahmani y rotaciones

"Escassi estamos pendiente de la evolución y que podamos tenerlo pronto. Teníamos a todos exceptuando a Hicham y ahora Escassi también", explicó sobre el malagueñ y, preguntado por el buen rendimiento de Yanis Rahmani en las últimas semanas, extendió su explicación a otros elementos del equipo: "El rendimiento del equipo se puede ver, cuando jugamos fuera del estadio, una cosa es lo que vemos en pantalla y otra lo que se ve en directo. No tiene nada que ver. Eso se traduce en el rendimiento del equipo y de los jugadores a nivel individual. Tanto Rahmani como sus compañeros saben que cada entrenamiento es una evolución. Lo que transmite es lo que queremos, nos contagia de cosas positivas, no sólo él, muchísimos más. No tenemos que preguntarnos el porqué. Cada entrenamiento es como si fuera el último, es lo que intentamos trasladar y el grupo está convencido. Somos humanos, un día podemos estar más acertados y otros menos. Yanis es el reflejo de lo que queremos".

Otro de los aspectos que sobresalen en el equipo es la aportación de los menos habituales cuando tienen roles más protagonistas: "Lo del otro día, al final, nos vamos muy contentos por el resultado y sobre todo porque era necesario. En la preparación de los partidos necesitamos mucho nivel físico, de apretar arriba, de seguir siendo rocosos, transiciones rápidas. Necesitamos gente con piernas, fresca. Mañana, aún nos queda analizar datos, todo lo que tenemos que valorar, con los servicios médicos. A día de hoy tenemos un boceto, pero no tenemos claro el equipo, sí la idea. No tenemos el nombre de los jugadores. Veremos las pruebas, habrá rotaciones, es indudable. Que cambien jugadores, como Joaquín, Benkhemassa, y más que me dejo, salen y rinden. Eso para el entrenador y el grupo hace muchísima más unión y si conseguimos la victoria somos los mejores; si no malos. Lo más importante es que el grupo crezca y vean que pueden ser importantes. Esto es una rueda que gira y gira, unos están en forma ahora, luego lo estarán otros. Esperemos que podamos dar ese rendimiento como lo estamos dando estas últimas semanas."

Dibujo táctico

Camaleónico en sus formaciones, el Málaga ha enseñado varios esta temporada, algo que para Pellicer no tiene excesiva importancia: "No tiene nada que ver, necesitamos una reflexión más allá del dibujo. Hay que reflexionar. Manolo lo explicó perfectamente: somos un cuerpo técnico abierto. Sabemos analizar en función del partido, la forma de los jugadores, el rival...podríamos estar horas hablando y debatiendo de los dibujos tácticos. Hay que reflexionar y pensar cuando llegamos hace once meses tuvimos una alineación, luego cambiamos después del Covid, se lesionó Luis y cambiamos. Ahora ha ocurrido lo mismo y seguiremos cambiando, buscaremos más allá del dibujo, los mejores mecanismos. No podemos entrar en los debates de línea de cuatro o tres, está por encima nuestros análisis, hemos jugado con línea de cuatro, de cinco, hemos encajado... Va en función de los jugadores, los mecanismos y los espacios. Es cuestión de espacios, saber manejarlos. Intentamos hacerlo en cada partido. Más allá del dibujo, buscar la mejor manera que hay para que los jugadores se sientan cómodos. Creemos en los sistemas complejos, y los ponemos en función de los jugadores que tenemos".

"Lo preparamos con pocos días. Después de Girona, hay jugadores que trabajan para recuperar, otros intentando hacer trabajo compensatorio... Hoy vídeo y más analítica a nivel de juego posicional. Nos encontraremos un equipo con dinámica muy positiva, que viene de competir todos los partidos, de recuperarse durante el partido y conseguir goles en el último tramo que le han dado puntos importantes. Es un equipo rocoso, difícil de superar. Sabiendo que no tenemos el arma del público aunque jugamos como local. Intentaremos que la incomodidad que quiere el rival sea al revés, que manejemos esos registros y se sientan incómodos. Encontraremos mañana: balón parado, centros laterales, transiciones, no perder la paciencia con el balón, manejar ritmo alto de lado a lado, generar espacios. Eso hemos trabajado a nivel de vídeo y a nivel táctico", completó.

Lugo y exigencia

Con respecto al estado del grupo, Pellicer se mostró contento: "Estamos contentos del trabajo del día a día con un grupo muy comprometido, desde que empezamos la competición. Con las circunstancias que conlleva, con este número de partidos, en una competición tremendamente igualada. Ves el día a día de trabajo y en ese aspecto estamos contentos. Los entrenadores vivimos de los jugadores y su rendimiento. Nuestro trabajo es que mejoren en cada entrenamiento, que mejoren para competir. Cada partido es distinto, lo afrontamos con muchísima hambre. Tenemos que seguir mejorando muchísimas facetas, pero estoy muy contento con el grupo. Cuando ves cosas que no, se corrige".

"Desafortunadamente los aficionados y los medios no ven los entrenamientos. Hay que trabajar de manera invisible, pensando en mañana, que será un partido tremendamente difícil. Espero que sea vistoso a nuestro favor, aunque el Lugo siempre maneja partidos lentos. A ver si podemos sacar los tres puntos, soltar piedras por el camino y crecer como equipo", zanjó al respecto.

Además, entró a analizar en profundidad al Lugo: "Nos vamos a enfrentar a un equipo que sabemos que su inicio no fue a nivel de resultados el adecuado. Hubo un cambio muy rápido de entrenador porque venía del año pasado de estar en ese grupo de equipo en el que también estábamos, sabemos lo sufrido que fue. Consiguió una salvación histórica porque era de los equipos que parecía que podría tener más problemas junto con nosotros. Con el cambio de entrenador el equipo ha tenido un cambio de resultados brutal. Es un equipo que maneja muy bien las segundas jugadas, juego directo, centros laterales, nivel defensivo. Sabe manejar todos los registros del partido cuando tienen el balón. Como casi el resto de equipos de Segunda, tiene cosas muy positivas, es poderoso a nivel físico. Nos va a manejar un concepto de partido totalmente diferente al que tuvimos contra el Leganés o contra el Girona. es verada que con mucho vídeo, hemos visto el planteamiento de lo que nos encontraremos. Será un partido de atacar ante espacios muy reducidos, defender en espacios muy amplios. nos llevarán al límite, tenemos que tener paciencia, eso no significa un ritmo lento, sino lo contrario. imagino que será un partido muy trabado. Hace estar incómodo al rival, trataremos de que sea al revés".