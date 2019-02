El extraño viaje de Boulahroud

Badr Boulahroud sigue sin aparecer por el Ciudad de Málaga. Tampoco asoma por La Rosaleda. Directamente no está. La versión oficial es que se iba a arreglar un tema relacionado con su visado a su Marruecos natal. Al irse en fechas que coincidían con la recta final de mercado, se podía pensar que estaría negociando su salida. Pero no. Sigue perteneciendo al Málaga, aunque últimamente no pueda hacer uso y disfrute del centrocampista.

A Muñiz se le preguntó por el asunto. "Buena pregunta", fue lo primero que señaló el asturiano, sorprendido con esta situación: "Nos dijeron que se iba un día de descanso para venir al día siguiente. ¿Qué ha pasado desde ese día? No lo sé. ¿Cuándo va a volver? No lo sé".

"Si hubiera sabido que ese papel tienen que fabricarlo no sé dónde, le hubiera dicho que se hubiera ido en junio... Parece que el papel lo que no le permite es volver. No sé cuándo se lo van a permitir. De haber elegido yo, eso lo hubiera hecho en junio, cuando acabe la Liga y esté de vacaciones. Ahora mismo, ni yo ni él lo sabe. Ayer hablamos con él desde el cuerpo técnico y nos dijo que no sabe lo que pasa. No puedo aclarar la pregunta, estaría encantado sabiendo cuándo vamos a poder volver a contar con él", senteció un contrariado Muñiz.