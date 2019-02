Muñiz: "Lo de Koné parece serio"

También hubo espacio para los lesionados. Muñiz confirmó que la lesión de Mamadou Koné es más importante de lo que se esperaba en un primer momento. La cara amable es la de Luis Hernández, al que ve mejor pero tampoco cree conveniente forzar su regreso.

"Lo de Koné es una pena, parece que es una lesión seria, un problema que ya arrastró la anterior vez. No se es optimista con los resultados, pero ya el informe lo dará un profesional. A día de hoy parece una lesión seria", apuntó Muñiz con el gesto torcido. El delantero sufrió una recaída en la sesión de ayer.

Parece algo mejor el defensa madrileño. Pero Muñiz explica que lo mejor es ser cautos y que ahora no es el momento de precipitarse con nadie: "Luis Hernández, por lo menos, no ha dado un paso atrás, ningún retroceso en en la lesión. Eso lleva un proceso, cuando se empieza a incorporar nosotros intentamos no forzar la situación porque debemos saber si tiene una base para no dar ese paso atrás en este momento. Siempre comentamos, quedan 17 partidos, la visión no es la misma que cuando quedan cuatro, que hay que tirar todas las naves y acarrear con las consecuencias. Quedan muchos meses por delante, largos, difíciles y duros, y hay que regular para que, cuando llegue lo in extremis, estemos todos para competir".