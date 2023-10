Bryan Zaragoza, el malagueño de moda en LaLiga

Si alguien no conocía a Bryan Zaragoza, su mágica noche a la vera de La Alhambra ante el Barcelona propiciará que traspase alguna frontera más. Cinco goles llega en este arranque de temporada. Ya había sido el héroe del ascenso granadinista a Primera, pero ante el cuadro culé rompió moldes. Marcó el 1-0 con un desmarque de ruptura en profundidad que acabó con un disparo cruzado que no pudo detener Ter Stegen. Pero, poco después, firmó un tanto de crack. Carrera al espacio, cabalgada aguantando a Koundé, recorte con caño incluido al francés, pausa y derechazo con el exterior de su pierna derecha para batir por alto al meta alemán. Un gol de pañuelos y de ovación. Ya pasó su etapa sub 21 (aunque por edad sí podría estar en los Juegos Olímpicos de París'24), pero es inevitable pensar en que puede estar en la lista de la selección española a no mucho tarda si sigue a este nivel. Luis de la Fuente le sigue los pasos.

Zaragoza en un jugador de banda explosivo de 1.64 metros pero todo potencia y verticalidad. En la temporada 2021/22 debutó con el primer equipo en Copa del Rey pero jugaba en Segunda Federación con el Recreativo Granada (hizo 7 goles), en la 2022/23 se afianzó como uno de los mejores en Segunda División y logró el ascenso... y esta 2023/24 ha roto la puerta. Ya marcó a Mallorca, Real Sociedad y Almería y ahora este doblete al Barça. Es un regateador, de hecho solamente Leroy Sané (Bayern Munich) y Eberiche Eze (Crystal Palace) acumulan más regates con éxito en las mejores ligas europeas por partido. 3.25 hace el malagueño, mejor que ninguno en LaLiga.

Zaragoza (2001) no pasó nunca por el Málaga Club de Fútbol. Es tristemente paradójico que un talento así no vistiera de blanquiazul. Jugó toda su carrera de base en dos equipos de formación señeros de la capital, el Atlético Juval y el Conejito, desde donde fue reclutado en edad juvenil por el Granada después de tener periodos de prueba con Sevilla, Betis o Atlético. Tras el paso por el filial, en la pasada pretemporada sobresalió y se fue ganando un hueco en la plantilla de Aitor Karanka, después relevado por Paco López. Acabó con cinco goles, tres de ellos en las tres últimas jornadas ante Lugo, Mirandés y Leganés, y una asistencia esta campaña. Goles no normales. Cuando no se ha cumplido un tercio de Liga ya ha igualado esa cifra en Primera.

“No me salen las palabras para describir el momento que estamos viviendo, y encima marcando un gol. Sólo hay que ver cómo está la gente, es tremendo. Hace seis meses jugaba en Segunda B y ahora vivo esto con el equipo que me dio la oportunidad, que me firmó en juveniles de un equipo de barrio y que me dio la oportunidad de vivir todo esto. No tengo palabras para describir lo que siento por este escudo y esta afición. Me quedo con el gol de hoy porque da para un ascenso a Primera”, decía emocionado Zaragoza en los micrófonos de Movistar con el ascenso. En la foto que acompaña a la información aparece en un campus que organizaba el Juval en verano. Allí coincidía con un jugador en la superélite ahora, Brahim Díaz...

Zaragoza llamaba la atención desde categorías inferiores, aunque tenía un carácter volcánico que ha debido ir domando para llegar a ser profesional. Es un jugador explosivo, del que entra por el ojo. Desborda y salida para las dos piernas, velocidad y potencia. Buen golpeo también. Ha tenido que ir ofreciendo unos mínimos en defensa y algo de disciplina táctica para llegar a la élite, pero es de esos jugadores que improvisan y hacen cosas distintas. "Es un talento especial, diferente. Las cualidades son innatas. Hay que cuidarle y trabajar bien con él, es muy joven, pero el talento lo tiene", decía el entrenador, Paco López. Ya saben quién es Bryan Zaragoza.