Brandon Thomas: "Después de los partidos me levanto hecho polvo"

Cualquiera que haya visto una actuación de Brandon Thomas en el Málaga sabrá perfectamente que se deja la piel sobre el césped cada segundo que pasa en él. Por eso es uno de los fijos de José Alberto López en este primer tramo de temporada. “Después de los partidos me levanto hecho polvo. La espalda, los gemelos, el isquio…”, confesó en Área Malaguista, donde añadió: "Es el míster que más me ha exigido a nivel físico. Es la temporada en la que más me estoy desgastando físicamente. Nos pasan los kilómetros recorridos en cada partido, casi siempre 11 kilómetros por partido. A alta intensidad creo que son entre 700 u 800 metros”.

Durante la entrevista en el espacio de 101 Televisión, siguió hablando de lo personal y de su gran obsesión: “Me siento bien, estoy con ganas de meter algún gol y ayudar al equipo. Pero contento, aunque no marcase el equipo ganó los tres puntos. No es lo más importante que marque yo, pero tengo ganas de estrenarme con la camiseta del Málaga. Ante el Fuenlabrada me encontré cómodo en la izquierda, recibí más abierto, con menos presión de la defensa. Arriba te enciman más. En cuanto al gol, ya llegará, no hay que obsesionarse. Los atacantes vivimos del gol y cuando marcas uno te quedas más tranquilo. Pasan los minutos y dices ‘otro partido que te vas de vacío’. Tengo ganas de marcar pero no me estoy volviendo loco ni obsesionándome. Me vendría bien marcar ese gol para ganar confianza de cara a puerta”.

El otro jugador que siempre ha sido titular en la zona ofensiva es Kevin, con quien hizo buenas migas desde el primer momento: “Le quiero mucho. Es como un hermano pequeño, es un chico joven, le ha llegado la oportunidad de jugar en el fútbol profesional y lo está haciendo espectacular. Cuando llegué aquí y vi las virtudes que tenía… Él me decía que estaba bien pero que necesitaba soltarse, como que no se atrevía a hacer lo que él sabe. Yo le decía que tenía que hacer lo que siempre había hecho en el Malagueño. Si tenía que regatear, que regatease. Si tiene que hacer una bicicleta, que la hiciese. Después empezó a ganar confianza y lo está haciendo muy bien y ayudándonos mucho. Ojalá pueda ver portería y ayudarnos con goles y asistencias”.

Buen comienzo de temporada

"Me estoy viendo bastante bien, sobre todo con confianza. Llevaba tiempo sin sentirme importante y sin jugar. Después de Girona, que fue donde empecé a encontrarme otra vez al nivel que di en Mallorca hace muchos años, tuve la mala fortuna de romperme la rodilla, pasar por quirófano y después de recuperarme me fui a un sitio donde el míster me llamó y lo echaron a la semana. Llegó una persona que no me dio ninguna oportunidad y se pasa mal, es complicado. Este año me salió la opción de venir aquí y lo afrontaba con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Quería jugar, sentirme importante. Tengo solo este año de contrato y sé que las tengo que hacerlo bien, jugar y ayudar al equipo. Me estoy encontrando bien a nivel físico que es lo importante después de una operación así. Con balón también me estoy encontrando bien, estoy aportando al equipo, ojalá pudiese hacerlo con más asistencias y más goles. Pero me siento cómodo, me estoy encontrando bien. Siento que el técnico y la gente confían en mí. Tengo buena relación con mis compañeros, intento ayudar a los jóvenes y que me ayude gente como Lombán, Escassi y esta gente que tiene más experiencia que yo”.

Versiones en casa y fuera

“No sabría decir por qué. También lo hablamos nosotros y queremos ponerle solución y sobre todo esta semana, el viernes en Valladolid. Con nuestra gente nos sentimos superfuertes, no estamos concediendo nada y estamos siendo superiores. Fuera no hemos entrado bien en los partidos, en Ponferrada entramos fatal, estábamos incómodos en el partido, en Gijón con la expulsión te hace que el partido sea irreal y te pasas todo el partido corriendo detrás de la pelota. Tenemos que entrar mejor en los partidos, prestar atención a los pequeños detalles que marcan los partidos. Ojalá podamos cambiar la dinámica este viernes”.

Esfuerzo para venir a Málaga

“Mi familia es de Granada y el Málaga siempre me ha atraído. Hemos vivido el Málaga de Champions, el buen fútbol que hacía. Esta es una buena ciudad para vivir y un buen club para jugar. Se lo dije a un amigo mío de Málaga en diciembre: ‘ojalá el año que viene esté en Málaga’. Desde el primer momento lo tenía claro. Manolo me llamó, estaba yendo en tren para Pamplona y le dije que quería venir cien por cien y cuanto antes”.

Más que la permanencia

“Tenemos muy buena plantilla. No miramos objetivos a largo plazo. La realidad es que hay que salvarse, la Segunda División ya hemos visto cómo es, vamos a casa de la Ponferradina y te meten cuatro. Hay que ser realistas, el Málaga viene de uno años complicados. Tenemos sueños y ojalá que este año se puedan hacer cosas bonitas, pero hay que ir paso a paso. El devenir de la competición marcará dónde estamos, pero hay que ser realistas y cautos. Tenemos que ir a ganar el viernes y luego el sábado siguiente. La competición es muy complicada, hay buenos equipos y nunca se sabe lo que puede pasar”.