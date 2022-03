Los goles de Brandon Thomas dieron nueve puntos al Málaga

Es la segunda vez en la temporada que Brandon Thomas enlaza dos jornadas seguidas marcando. Lo hizo mediada la primera vuelta, con tantos ante Valladolid y Zaragoza que dieron sendos empates. Ahora, la diana del Cartagena y la de Lezama, fabricado con un penalti dudoso por él mismo, dieron un empate (parecía un triunfo hasta que se cruzó Okazaki) y una victoria.

El delantero de Santanyí ha tenido bajos y altos en esta temporada, siguiendo un poco la tendencia del equipo. Aunque no es nueve puro, puede barrer todo el frente del ataque, se le pedían goles. Ha metido ya siete, cuatro de ellos desde el punto de penalti, suerte en la que transmite una confianza muy alta. En total, los siete goles de Brandon han dado al Málaga nueve puntos. Si él marca, el Málaga no pierde. Cuando ha perforado la meta rival se han conseguido cinco empates y dos victorias.

Es cierto que la toma de decisiones no es óptima y que en juego no ha definido habitualmente con tino, pero también es cierto que es el que más merodea la meta rival. Tiró 44 veces, 19 de ellas entre los tres palos, siete de ellas acabando en gol. Paulino (34) y Roberto (23) son los que le siguen en esa faceta. De momento, dos goles que dieron tres puntos en las dos últimas jornadas para Brandon.