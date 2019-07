Brezancic debutó con el Partizan al poco de confirmarse su fichaje

A veces los anuncios oficiales no son más que una formalidad. Para muestra, un botón. El Málaga anunciaba en la tarde de este sábado el traspaso de Rajko Brezancic al Partizan de Belgrado. Sin embargo, el comunicado llegó cuando el futbolista se encontraba ya vestido de corto para jugar un amistoso con el conjunto serbio. Y es que partido comenzaba a las 20:15, misma hora a la que informó el club de la salida del lateral.

El serbio, que llegó en el mercado de invierno desde el Huesca, pudo al fin hacer lo que no había hecho en el Málaga, con el que permaneció inédito: jugar. Aunque no fue titular, Brezancic dispuso de algunos minutos en el tramo final de la derrota del Partizan ante el Olimpija Ljubljana (1-0). Así, una hora después de hacerse oficial su salida, debutaba bajo las órdenes del ex osasunista Savo Milosevic, que hace varias semanas ya daba por hecho el fichaje del lateral.

"Llevábamos negociando un tiempo, dos o tres semanas, y me alegro de haberlo logrado. Conozco a Rajko bien desde hace tiempo, en lo futbolístico y en lo personal. Es un refuerzo serio para esa posición", eran las palabras del entrenador del Partizan el pasado 22 de junio. No obstante, aunque Brezancic ya llevaba un tiempo en Belgrado a la espera, lo que sí se terminaron de resolver fueron los términos de la operación. Pese a que desde un primer momento se apuntaba a la rescisión, finalmente se cerró un acuerdo de traspaso.