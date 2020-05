Buenacasa, dispuesto a seguir en el Málaga CF más allá del 30 de junio

Sergio Buenacasa llegó como refuerzo invernal al Málaga, cedido por el Mallorca tras romper con la Ponferradina. Ahora, con la crisis del coronavirus COVID-19 se abre un escenario complejo. Él, que finaliza su contrato el 30 de junio, tiene claro que su prioridad es continuar como blanquiazul.

“LaLiga se irá más del 30 de junio por las fechas que están dando para volver. En teoría, no hay nada aprobado. Sí claro, es mi objetivo. Venía con la idea de hacer una buena segunda vuelta en el Málaga y no me pienso ir antes de que eso pase. Si el equipo tiene que acabar más tarde yo estoy a disposición. Estoy en Málaga y llevo 50 días preparándome porque el club se ha encargado de traernos material deportivo para entrenar. Estoy a muerte con el equipo”, dijo en una entrevista en El Desmarque.

“Aquí me encuentro súper bien, a ver cómo se da la vuelta. El equipo es brutal. La calidad humana del vestuario es incuestionable. Con la gente del club brutal también el trato. Estoy muy feliz y muy a gusto aquí. Por eso estoy deseando que se pueda volver a jugar cuando antes y darle un poco de alegría al Málaga porque me siento un poco en deuda de que haya sido yo uno de los tres refuerzos del Málaga. Tengo ganas de hacer algo bonito y hacerles ver que también tengo cosas que enseñarle”, confesó.

Sobre extender por más tiempo su estancia en el Málaga más allá de la extraña 2019/2020, matizó: “Ahora mismo no me lo planteo, pero sí que es un sitio para estar más tiempo. Estoy encantado con el club y estoy muy a gusto. Si se diera la opción... Por ejemplo el Mallorca no contara conmigo o acabara contrato y el Málaga fuera uno de esos equipos que quisiera contar conmigo. Yo ya sabría de primera mano que Málaga es uno de esos sitios donde sí querría estar. En el fútbol nunca se sabe”.