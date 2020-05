Víctor Sánchez del Amo, buenos recuerdos del Málaga y palo al jeque

Víctor Sánchez del Amo, aunque parezca que ha pasado un mundo, empezó 2020 como entrenador del Málaga. Luego llegó una polémica que salpicó a todo el entorno blanquiazul y dio la vuelta al mundo. Ahora, con un poco más de perspectiva temporal, recuerda su periodo (que no llegó al año) en Martiricos y lanza otro recado al jeque Abdullah Al-Thani.

"Nos ha maravillado trabajar allí por la calidad humana y profesional de los futbolistas y también por todo el entorno de trabajo, exceptuando la parte de la cúspide de la pirámide donde está quien manda. Esa es otra cuestión y no le puedo incorporar ahí", contó en una charla en Instagram para la plataforma Sported, donde afirmó: "Asumimos un reto que nos encantaba. El equipo iba sexto y venía en una dinámica de juego y resultados que transmitía apatía después de una temporada buenísima de estar primeros con mucha ventaja".

Empezó con buen pie, pero en el play off de ascenso ante el Dépor todo se torció: "Fue una eliminatoria tremendamente igualada donde hicimos unos partidos muy competidos, valientes. Pero esto es el deporte y vino la decepción en el partido de vuelta, en casa con nuestra afición. Pese a ello su reacción fue increíble, ese día sirvió para curar heridas y se vio esa imagen de la afición cantando a los jugadores. Hay partidos en los que el resultado es lo de menos y reacciones de este tipo merecen la pena. Como jugador he vivido grandes éxitos y celebraciones pero voy a recordar toda mi vida la reacción en ese momento tras quedar eliminados en el play off".

Del episodio que le llevó a ser despedido como entrenador del Málaga confesó que lo pasó francamente mal: "Me generó lo que entiendo que le generaría a cualquier ser humano. Primero un pánico tremendo, una respuesta de negación y de que esto no me está pasando. Tengo la suerte de contar en mi familia con un hermano que es policía nacional. En esa primera llamada he tenido la suerte de recibir consejos de tremenda ayuda para las personas víctimas de estos delitos".

"Yo tuve muy claro que no iba a tomar ninguna decisión que pudiera potenciar este tipo de organizaciones mafiosas y criminales, asumiendo las consecuencias que ello tuviera. Es un tema muy grave, hay muchas más víctimas de lo que la gente conoce y algunas de ellas acaban en el suicidio. Necesitamos concienciar a la sociedad y educarla en el uso de las redes sociales para evitar que sigan sucediendo", añadió.

Loas a Luis Aragonés

Víctor también habló del legendario Luis Aragonés, con quien coincidió en la selección: "Participé en la fase de clasificación del Europeo que luego se ganó y fue terrible. Nos criticaban a los jugadores, al entrenador querían echarle. El equipo se clasificó y en un mes de competición cohesionó al grupo de jugadores y le dio un cambio a la selección, creó una identidad que nos ha puesto en el primer orden del nivel futbolístico mundial. Creo que le debemos muchísimo a Luis Aragonés. Es el auténtico líder y creador del punto de inflexión del fútbol español. Para mí es una referencia, en Sported hemos estudiado su caso y tenemos una metodología alrededor de él".