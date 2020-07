Buenacasa: "Nos estamos jugando la vida"

El punta Sergio Buenacasa debutó como titular en el Málaga en el pasado partido contra el Rayo Vallecano. Aunque no vio puerta, su trabajo dejó buen sabor de boca y ha comentado la actualidad del equipo en los medios del club: "Los resultados de los de abajo están apretando, antes parecía que era más complicado que ganaran, ahora están sumando de tres y están haciendo que se apriete un poco la cosa. El partido de este fin de semana con el Albacete es muy importante para nosotros, porque son tres puntos que meteríamos al rival y hay que salir a matar. Nos estamos jugando la vida".

"Desde que volvimos de la cuarentena, me he vuelto a notar mejor, estoy mejor físicamente y cada vez voy a más. Si LaLiga se alargara un poquito más, me vendría incluso mejor. Estoy disponible para el míster cuando quiera. Voy a dar lo mejor de mí y poco a poco aportar un poquito más al equipo", dijo el atacante en lo referente al aspecto físico.

Además, Buenacasa mostró sus sensaciones tras el partido contra el Rayo Vallecano: "Después de tanto tiempo sin jugar tantos minutos y esperando esa oportunidad, las sensaciones son buenas, sobre todo por verme en forma y haber podido aguantar 90 minutos a buen ritmo. El partido fue muy trabajado, corrimos muchísimo y todo el equipo estuvo muy bien", explicó y añadió: "El Rayo tiene mucha posesión y sabíamos que teníamos que apretar mucho arriba para que no estuvieran cómodos. Nos desgastamos muchísimo presionando y para un delantero es un partido complicado porque corres casi más en defensa que en ataque. El equipo necesitaba eso, intenté dar lo que me pidió el míster y ayudar al equipo en lo que podía".