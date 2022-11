Bustinza cuenta cómo se lesionó quitándose una bota

Unai Bustinza fue uno de los fichajes más ilusionantes del Málaga CF en el pasado verano y ahora es una de las grandes decepciones. No ha terminado de tener continuidad por su estado físico. Protagonizó un episodio un tanto absurdo, lesionándose él solo quitándose una de sus botas. Ahora explica lo sucedido con su propia voz.

"“Había tenido un pequeño amago en el entreno pero continué porque pensaba que era parte del cansancio porque habíamos jugado recientemente y teníamos un partido pronto. Al quitarme la bota, de pie además, perdí equilibrio y al rehacerme, tenía una postura antinatural y esta pequeño daño que sufría se agravó y es cuando me dije que eso no estaba bien del todo. Lo uno con lo otro hizo que tuviera que parar", comentó en SER Deportivos Málaga.

El pasado domingo le tocó jugar como lateral izquierdo. "Es fuera de mi zona de confort pero creo que la línea defensiva la manejo bien en su totalidad, un poco antinatural pero no me sentí incómodo”, relató el zaguero vasco.

"No somos capaces de reponernos y dar la vuelta a situaciones adversas. Tenemos que ser más contundentes y al menos la respuesta que se dio el otro día. Se sale de ahí cometiendo muy pocos errores. Los mínimos errores que estamos teniendo nos están perjudicando. Todos los equipos tenemos que pasar por la criba de los 50 puntos. Yo sabía que ese era el primer objetivo. Futuro cercano no placentero, habrá que sufrir y apretar el culo”, dijo.

Luis Muñoz habló bien del trabajo psicológico extra, Bustinza cree que no lo necesita: "Insiste en el hecho de que una circunstancia no determina el desenlace del partido, que tengamos el apoyo mutuo, mantener las fortalezas del bloque, trabajar entre todos y que en el campo no haya mayoría de gente que agacha la cabeza sino que la mayoría mantenga a todo el mundo metido. Todo ayuda, hay personas a las que les sirve más de ayuda. Creo que no me están contando nada nuevo porque esto me lo ha enseñado la experiencia”.