Luis Muñoz bendice el trabajo de la psicóloga con el Málaga CF

El capitán del Málaga, Luis Muñoz, bendice el trabajo psicológico profesional que están recibiendo los futbolistas de la plantilla blanquiazul. "Es una mujer que nos está ayudando bastante, es una motivadora. Nos dice que todos tenemos un don, que no es suerte, que mantenerse seis o siete años en profesionales no es casual", dijo en una entrevista en Onda Cero Málaga, donde añadió: "La cabeza es una de las cosas más importantes en este deporte y en la vida misma. A veces no se ve la luz y ella nos encamina a ver las cosas más fáciles, más positivas”.

"No todo el mundo tiene la misma energía o mentalidad. Igual algunos lo necesitan y otros no, pero el que venga a ayudar y aportar, bienvenido sea", dijo el malagueño, que también se lleva el trabajo a casa: "Mi mujer y mis familiares me pelean mucho porque le doy muchas vueltas al coco. El Málaga es mi casa, mi club, no es fácil, es complicado pero no imposible. Esto lo vamos a sacar sí o sí. En esta vida todo tiene solución menos la muerte”.

“Todo el mundo pide explicaciones, tiene ganas de saber qué sucede dentro del vestuario, saber por qué no llegan los resultados. Todos los equipos de Segunda son similares y hacen su planificación. Aquí el último le puede ganar al primero. Hay que pensar cada fin de semana en lograr la victoria, no en lo que va a suceder. Ganar te alegra el día, la mente piensa en positivo. Ya tenemos que saber que son finales y afrontarlas de esa manera", aseguró el capitán.

Sobre las citas ante Zaragoza y Ponferradina, aseguró: "Salir a muerte a por ellos, son finales. Queremos puntuar, es lo que nos urge, sobre todo de tres en tres. Pero a veces un punto parece que no, pero ayuda, más en la situación en la que estamos. Sabemos que estos últimos partidos hemos tenido fallos individuales. Equipos que pegando boleones arriba están mejor que nosotros y nosotros por sacarla jugada, nos cuesta goles. Pero somos una plantilla competitiva y seguramente saldremos adelante. Tenemos que arreglar los errores que nos cuestan puntos”.

Eso será después de la Copa del Rey y la eliminatoria en el campo del Peña Deportiva: "No es lo mismo jugar en césped natural que artificial, son muchos años acostumbrados a una cosa. Pero hay que jugar en el barro. Yo soy muy competitivo, quiero ganar en Ibiza. Ganar siempre es bueno".