Bustinza se despide con honores del Leganés antes de llegar al Málaga CF

Unai Bustinza será uno de los próximos fichajes del Málaga CF. El central acaba su etapa en el Leganés tras siete temporadas en las filas pepineras. El bilbaíno se despidió en la sala de prensa de Butarque acompañado del director deportivo Txema Indias que dedicó unas sentidas palabras por él. El jugador agradeció durante todos estos años el cariño que se le transmitió desde todos los puntos que rodean al club.

Las palabras de Indias son una buena definición del jugador que ficha el Málaga, especialmente en el ámbito de vestuario y como profesional: "En el fútbol solo miramos, intereses, egoísmos, los egos... jamás pensé que en este mundo me iba a encontrar un jugador, un capitán y persona como él. Me ha ayudado a mí y a este club a crecer como ha crecido. Ha sabido dar la cara en los momentos bonitos. Y salir también a hablar en los momentos duros. Es un tío espectacular que ha puesto por encima de todo el bien del equipo, el club y sus compañeros, y luego él. Pensando en equipo, equipo y equipo".

"Nunca pensé que esta situación iba a ser tan impactante. Cuando estás aquí te vienen muchos recuerdos. Mucha pena por todo lo que he vivido aquí. Es un hecho que este club será para mí el lugar donde me he formado como profesional. Agradecido a los que confiaron en mí. Quiero agradecer a todas las personas. Ha sido un placer defender estos colores, esta ciudad y su gente", explicaba Bustinza entre lágrimas, muy emocionado por su adiós: "Es una etapa que termina. El año pasado creo que fue duro para todos".

No dio detalles de porque cierra en este momento su etapa en el club, aunque sí reconoció la comunicación entre él y el club para encontrar la mejor forma de separar sus caminos, y descartando sus lesiones como algo determinante: "Al final las circunstancias de cada uno te llevan a ver las cosas de un prisma u otro. Como todo tiene su parte de influencia las lesiones. Yo he intentado dar todo, entregarme, hacer las cosas con pasión, que hoy nos fijamos en el envoltorio y perdemos lo importante esa fe y pasión con la que se vive las cosas".

Sobre su capitanía, el defensor vasco explicaba que "ser capitán no es algo que haya que establecer, hay unas características de unos que son mejores que otras. Cuando nos dan una responsabilidad intentamos llevarlo lo mejor posible. Es importante que los compañeros se sientan respaldados".