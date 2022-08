CD Mirandés - Málaga CF: Ganar puntos y credibilidad (18:30)

El Málaga CF visita al CD Mirandés en Anduva (18:30 horas) en un partido en el que los blanquiazules ya están notando cierta necesidad después de empezar el campeonato con dos derrotas consecutivas, doliendo especialmente el 0-4 ante Las Palmas del lunes pasado. Puntuar en este desplazamiento es importante, pero no lo es menos mostrar otra imagen diferente, más cercana a lo que Pablo Guede tiene en su cabeza que debe ser este Málaga.

El conjunto blanquiazul está plagado de jugadores nuevos y todavía no fluyen con el compás que deberían. El discurso no encaja aún con lo que se ve en el verde y dentro lo saben. Pese a todo, Guede insiste en que el final del recorrido es el éxito y que las prisas pueden dinamitar un proyecto concebido para la carrera de fondo que es LaLiga SmartBank.

Y la prueba ya va por su tercera etapa. El Málaga llega condicionado por dos bajas en defensa, justo donde más dudas hay. Bustinza se lesionó antes del desplazamiento y no se pudo subir en el autobús. El central se queda con su compañero Esteban Burgos, caído ante los canarios hace unos días. Quedan Juande y Ramalho como centrales puros. Así que si el entrenador argentino pretende poner defensa de tres, Escassi o Genaro tendrán que retrasar su ubicación habitual.

Y eso está efectivamente por ver todavía. Guede no quiere dar pistas a sus rivales, que a tenor de lo que declaró Joseba Etxeberria ante los medios, no sabe bien a qué atenerse. También ha variado tanto los nombres que la alineación está abierta. Sí parece claro el regreso de Juanfran a la banda derecha dada la situación. La izquierda no tanto. Igualmente, en el centro del campo seguro que el técnico probará alguna tecla distinta. En ataque todo lo que no sea el dúo Rubén Castro-Fran Sol causaría sorpresa.

Por otra parte, en su expedición de 22 futbolistas, Guede ha introducido a Hervías, que no está para todo un partido, y Fran Villalba, que también ha tenido alguna molestia que casi le impide llegar.

Enfrente estará un Mirandés que también ansía ganar y más ante su público. Se va asentando en la categoría de plata, jugando muy bien con las cesiones y haciendo de trampolín para muchos futbolistas. El más reciente llegó ayer del Atlético de Madrid, Juan Serrano.