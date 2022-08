El Mirandés ficha a Javi Serrano antes de medirse al Málaga CF

El Club Deportivo Mirandés, rival del Málaga CF este sábado 27 de agosto en Anduva, ha confirmado una nueva incorporación en el mercado de fichajes con la sesión del mediocentro madrileño Javi Serrano (2003) que llega cedido por parte del Club Atlético de Madrid por una temporada.

"Es un mediocentro que llega para aportar intensidad, brega y esfuerzo al colectivo jabato. Un futbolista sacrificado y comprometido que se ha ganado temporada tras temporada la confianza de sus técnicos en la cantera colchonera hasta llegar a debutar con el primer equipo rojiblanco en Primera División e incluso contar con minutos en Champions League", cuenta el propio Mirandés.

Ha sido un fijo en las citaciones de las categorías inferiores de la selección española desde la sub 16 hasta la sub 19, pasando por la sub 17 y la sub 18. El jugador se estrena en Segunda División, una experiencia absolutamente nueva para él.