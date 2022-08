Guede, antes del Mirandés-Málaga CF: "Cada uno que aguante la presión como la pueda manejar"

Pablo Guede atendió a los medios de comunicación antes de emprender viaje para afrontar el Mirandés-Málaga de este sábado 27 de agosto. El argentino intenta centrarse en su labor y se mantiene ajeno a críticas y comentarios. “No miro, no escucho, no leo y trabajo. Semana cortita pero muy bien. La lectura la hice cuando terminé el partido, lo dije, lo repetí y en cuanto terminó lo analicé inmediatamente. Borrón y cuenta nueva, esto es fútbol, sigue. Bien de ánimos, esto es fútbol, no te puedes caer, no sé por qué me preguntan lo mismo, con ganas de ganar el primer partido. En el fútbol no puedes bajar los ánimos. Ustedes se pueden permitir la desilusión, nosotros no. No hay problema”, comenzó el entrenador argentino, que apuntó: "No tengo ni idea de si generaron dudas, no le doy bola, paso. No lo digo ahora, lo dije la anterior y la anterior. El que quiera dudar, que dude. Yo no lo hago porque la duda mata al hombre”.

Fue casi al final de su intervención cuando desarrolló su argumento: “La confianza pasa por cómo lo que queramos ver. Si empiezas a perder, perder, perder, me tendré que ir, pero se necesita un tiempo prudencial, las prisas no son buenas consejeras. Lo dije la semana pasada y lo voy a volver repetir: Si creemos que por los fichajes que hicimos vamos a ascender en diciembre, la llevamos jodida. Si lo que pretendemos es ver a un equipo sólido, que juega y hace divertirse a la gente en 22 días con unos 14 entrenamientos todos juntos… eso es muy difícil, complicado de conseguir. No gasto el tiempo en pensar si perdemos… esto está escrito. Si lo revertimos, se irán las dudas. En esta situación me vi que cada dos por tres, es así, porque esto es fútbol, no me pongo más nervioso ni cuando gano saco pecho porque luego te lo hunden en dos segundos".

"Cuando estás abajo lo más fácil es pegar, pero uno tiene que tener frialdad y confianza en el trabajo que hace. Ya me pasó muchas veces que revertí situaciones de dos derrotas, de empezar mal los campeonatos. A mí eso no me mueve, soy frío. Entiendo que ustedes se tienen que llevar por la vorágine y más después de comerte cuatro en casa. Por eso me eché la culpa, no puedo pretender presionar a Las Palmas todo el tiempo si no vamos a estar bien. Creo que me equivoqué. En el fútbol no hay tiempo. Estamos cansados de ver situaciones similares que terminan con éxito. Es un poco de dónde venimos, de dónde estábamos, querer revertirlo todo rápidamente, si no hay paciencia, por mal camino vamos. Y no lo digo por mi puesto, porque creo que me conocen y cuando me tengo que ir me voy. Me fui de San Lorenzo que es uno de los equipos de mis amores porque pensaba que era lo que había que hacer. Yo hablo de paciencia por el bien del club, venimos de un terremoto complicado y no es fácil. Que cada uno aguante la presión como la pueda manejar. Ya lo decía antes del 0-4. Si hubiéramos ganado, las cosas cambiarían, pero yo estaría igual de jodido por la mala situación y las decisiones que tomé. No hablo por mi puesto, es por el club. Armar algo lindo cuesta mucho tiempo, destruirlo lo haces en dos días. El club estaba destruido y pretendemos que tengamos éxito. Pase lo que pase el sábado, ganemos, empatemos o perdamos, no tengo dudas de que tendremos éxito, porque los cimientos los pusimos”, siguió.

Esta semana el equipo estuvo arropado por la plan mayor de la entidad. Guede no lo vio así: “José María es raro el día que no venga a saludarnos y estar con nosotros. Van dos partidos… No tienen por qué darme tranquilidad, apoyo ni nada. Es un proyecto nuevo con 12 jugadores nuevos que necesitan tiempo y paciencia. No me dijeron nada. Esto es trabajo, trabajo, trabajo”.

Cuerpo técnico

“Pero por supuesto, si no los escuchara o no me dijeran las cosas que me tienen que decir, para qué están. Muy pocas veces tomo decisiones por mi propio pie sin consultarlas. No me equivoqué en lo que dije después del partido”.

Mirandés

“Si creyese que no le podemos hacer daño, no iríamos. Es un equipo con mucha dinámica. Tienen claro a lo que juegan y lo hacen bien, tenemos que ir a pelear el partido. ¿Qué Málaga se verá? Lo que vengo diciendo en las otras dos semanas, fortalecer las cosas que hicimos bien, que fueron bastantes. Hicimos bastantes cosas bien, generar las ocasiones que generamos a Las Palmas es difícil. Detalles desequilibraron la balanza, pero no quise que sonara a excusa después del 0-4. Espero corregir esas cosas en Miranda, que no nos agarren ni una vez mal parados. Y llegar con la misma gente y generando las ocasiones que le hicimos a Las Palmas. No diré si jugaremos con tres atrás o cuatro, eso es dar pistas".

Mercado de fichajes

“Ni lo pienso, no gasto tiempo en eso, para eso está Manolo que lo hace de puta madre, no tengo tiempo para eso. Lo manejan Manolo y José María. No es lo que yo haría. Desde que empezó el campeonato corté ese tema porque para mí hay otras prioridades, para ellos no”.

Chavarría

"Rol de Chavarría. Se lesionó y recién se recuperó y la primera semana que hizo medio buena fue la pasada. Es un jugador que está a disposición mía para lo que yo decida. A Adrián no lo vi esta semana, lo saludo y tal pero no sé la decisión que tomó, pero lo que haga y decida, bien está, pero tendrá el apoyo de todo el club porque es una persona muy querida y un profesional como la copa de un pino. Chavarría a día de hoy entrena a diario con nosotros, es un futbolista más de la plantilla y contaré con él los partidos que crea . El libro de pases no cerró, no tengo ni idea de lo que puede pasar, si vienen y nos compran a dos futbolistas… Va a ir convocado. Si va, juega o se queda… quedan cuatro días. Sería de tontos si tengo a Pablo y no lo utilizo”.