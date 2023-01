Cádiz CF - Málaga CF, Copa del Rey Juvenil: Partido complicado (13:00 horas)

El Juvenil División de Honor del Málaga CF afronta este domingo 8 de enero (13:00 horas) su segunda participación en la Copa del Rey de dicha categoría y lo vuelve a hacer ante el mismo rival de la campaña anterior, el Cádiz. El conjunto de Luis Bueno se clasificó in extremis, tras la victoria en la última jornada que les metió con quinto clasificado, a dicho reconocido evento donde estarán las que, en principio, están llamadas a ser las estrellas del mañana. El técnico blanquiazul se mostró confiado en la previa del duelo: "El equipo llega en un buen momento, sobre todo de juego y anímico porque ha hecho una fase final de la primera vuelta muy buena. Con buenas sensaciones a nivel de juego y competición e incluso hemos recuperado a algunos de los jugadores que estaban lesionados. Llegamos con muchas ganas de coger el partido frente a un equipo muy fuerte y difícil de meterle mano, pero ahí estaremos".

Precisamente, amarillos y blanquiazules llegan parejos en lo que a resultados respecta: 33 puntos y 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas en los 17 encuentros de la primera vuelta. Aunque en el apartado goleador ganan los gaditanos por 39 a 26 goles, en el aspecto defensivo se imponen los malacitanos por 15 a 21. De hecho, el enfrentamiento liguero entre ambas escuadras se produjo en la antepenúltima jornada del campeonato, en concreto el 11 de diciembre, y se resolvió con un 2-2 en el campo de la Federación : Malagueña. Por lo que aparenta ser un partido donde saltarán las chispas, ya que hay mucho más en juego: "Hay mucha rivalidad entre Cádiz y Málaga y mucho más después de haber jugado el año pasado en Copa del Rey. Hay cierta tención, es normal, aunque existe respecto y buena relación entre ambos cuerpos técnicos. Al final somos canteras fuertes de equipos referentes en Andalucía e incluso a nivel español y que vamos a por todas".

De esta forma ve el técnico jienense, ya malagueño de adopción, a su próximo rival: "Repetimos rival, lo único que cambia es el campo. Su entrenador tiene las ideas muy claras y una plantilla muy fuerte con varios jugadores que han estado en el Madrid en ambas bandas. Es un equipo rocoso que juega bastante bien sus opciones a la hora de transitar, destaca por eso y además tiene las ideas muy claras pero nosotros también sabemos como hacerles daño y hemos trabajado para eso. Va a ser un partido de tú a tú y súper dividido, pero nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar a pesar de hacerlo fuera de casa. Vamos a hacer lo mismo porque es lo que nos llevó a conseguir la clasificación". Además, Luis Bueno tiene algo claro: "Hemos ocupado puestos de Copa del Rey casi toda la primera vuelta, para mi tiene un plus de emoción habernos clasificado en la última jornada porque conseguimos el objetivo gracias al trabajo de estos chicos fue brutal. Vamos a luchar como si fuéramos los primeros en la clasificación, es un plus de autoestima y alegría".

Eso sí, el míster blanquiazul destaca que las condiciones del terreno de juego no son las que le gustarían, aunque las acepta: "El campo es bastante diferente al de la Federación, jugamos en césped artificial, es cierto que es nuevo y está muy bien para jugar pero es bastante más estrecho y corto de profundidad (98x58). A nosotros nos favorece campos de más longitud porque tenemos una propuesta de iniciativa, pero es un campo donde se puede jugar perfectamente al fútbol y tendrá dos temporadas como mucho. La Ciudad Deportiva del Cádiz la remodelaron hace poco e iremos allí a hacer el mejor fútbol posible". El desenlace se conocerá a partir de las 15:00 horas de este domingo, si no se requiere del tiempo añadido. La anterior ocasión se la llevaron los boquerones, ahora esperan revalidar el triunfo en el torneo de los sueños, que serviría para reafirmar el gran trabajo de Luis Bueno al frente del banquillo.