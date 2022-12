El Juvenil División de Honor del Málaga CF volverá a estar otro año más en la Copa del Rey

Este fin de semana se disputó la última jornada liguera de este 2022 en muchas categorías, aunque una de estas tenía mucho en juego. Se trata de la categoría Juvenil División de Honor, la máxima categoría del fútbol nacional. La jornada 17 marcaba el parón navideño y por lo tanto servía para decidir que cinco conjuntos de los siete grupos que conforman la competición participarán en la Copa del Rey Juvenil. Uno de ellos será el Málaga CF de Luis Bueno, quien por segundo año consecutivo consigue billete para dicha cita. Será la tercera vez consecutiva que el nombre del conjunto de Martiricos aparezca en el bombo.

La primera de los blanquizales la abstuvo Nacho Pérez, actual segundo entrenador del primer equipo, quien dirigió a un plantel intratable que gobernó el grupo cuatro de esta categoría, aunque por desgracia la pandemia impidió que se celebrase. Las dos restantes han llegado de la mano de Luis Bueno, reconocido entrenador en la cantera blanquiazul que provenía del San Félix y sustituyó al técnico anteriormente mencionado tras su marcha al Antequera CF.

La campaña pasada el conjunto malacitano consiguió superar al Cádiz en la primera ronda, aunque no pudo hacer lo propio en la segunda ante el Celta de Vigo. Tocará esperar para ver que papel realiza en esta ocasión la escuadra de Luis Bueno, quien ya conoce un poco más dicho evento. Eso sí, la clasificación no fue sencilla, ya que el combinado blanquiazul debía hacer los deberes y esperar alguna ayuda. Así ocurrió, los pupilos de Bueno vencieron a domicilio al San Roque Balompié (1-2) con los goles Contreras y De La Lama, también hizo lo propio el Cádiz ante el Granada (2-0), pero no consiguió los tres puntos el Séneca, quien no pasó del resultado gafas ante el Sevilla. Por lo tanto, ese punto le dejaba sextos y fuera del torneo del KO. El Málaga llega quinto y el Cádiz cuarto.