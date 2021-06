Calero VS Calero

No suele darse en el fútbol español que padre e hijo se enfrenten. Al menos, no en el fútbol profesional. Hay algunos ejemplos como el de Míchel y Adrián, que han sido adversarios y también compartido proyecto varias veces. Un exmalaguista como Diego Castro era hijo de Fernando Castro Santos, el vehemente técnico gallego que aseguró que nunca compartiría equipo con el que fuera capitán del Málaga B. Así fue, pero sí que compitieron el uno contra el otro. Habrá nueva coincidencia esta temporada 2021/2022 y el Málaga es protagonista. El padre de Iván Calero es el entrenador del recién ascendido Burgos, Julián Calero. Un tipo simpático y hablador. Coincidieron telemáticamente en el programa Minuto 91, de 7TV.

Ya se han visto las caras en dos ocasiones pero no en una categoría profesional. Lo cuenta el propio Julián Calero: “Él se acuerda sólo de una, que fue cuando nos ganó con el Atlético de Madrid C en Tercera División en el Grupo VII. Yo llevaba el Alcorcón B y ya nos jugábamos poco, pero ellos sí luchaban por cosas y creo que nos ganaron por 3-0. No me quiero equivocar mucho. Se le ha olvidado una en juveniles. Estaba en el Liga Nacional y yo estaba en un juvenil de un pueblecito de Madrid que se llama Casarrubuelos. Hará 10, 11 años o así. Creo que ganamos 1-0, así que estamos empatados a victorias y derrotas”.

Sobre los piques, el hijo es más comedido: "Al final cada uno está concentrado en hacer su trabajo. Él en dirigir al equipo y yo en hacer un partido como los demás. Una vez que estás dentro del campo no te acuerdas de quién es tu rival o quién no. Durante la semana sí que es especial porque al final te estás enfrentando a tu padre en una situación extraña pero a la vez bonita. Sobre todo eso, esa semana sí que puede haber algo más de caña por las dos partes, pero dentro de césped te olvidas y tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible”.

“Más bien soy yo el que digo cosas", decía riéndose de manera traviesa el entrenador: "Lo tengo más fácil, él está jugando. Yo sí tengo ojos para poder ver a mi equipo y poder verle a él. Tirarle una zancadilla no que está muy feo. Ya en serio, cada uno tiene que ir a lo suyo. Todos queremos ganar. Yo no he regalado nada en mi vida ni lo pienso regalar. Evidentemente iremos a ganar, pero no a Iván, a cualquier equipo. Pero enfrentarte a tu hijo genera una semana difícil, diferente. En casa, se puede imaginar, la familia normalmente está más con el hijo que con el padre. Pero bueno, no importa. En cualquier caso es bonito llegar a esta situación”.

El progenitor tiene claro que en casa está en desventaja y que "la madre va con el hijo". Pero respondió ella misma mientras conducía el vehículo en el que iban mientras se producía la conexión a tres bandas: "Que empaten, que gane el que más lo necesite". "Ha sido salomónica", replicó con gracia Julián, que tiró de memoria: “Recuerdo el caso de Pepe Moré, que fue entrenador del Real Valladolid. Su hijo fue jugador del Valladolid y luego estando en Segunda A creo que llegaron a enfrentarse”.

Confesó Iván Calero que no esperaba que se produjese este cruce de caminos: “No lo esperaba porque cada uno ha seguido una trayectoria, pero lo deseaba. Mi padre ha trabajado mucho siempre y se merecía dar ese paso hacia delante y llegar a Segunda División. Estoy muy contento y deseoso de que llegue durante la temporada y vivirlo con mucha emoción y tranquilidad”.

“Yo tengo que ratificar esas palabras porque Iván, su pareja Olena y Marquitos se fueron a Almendralejo y fue el primer partido de la vida de mi nieto y se fueron los tres a ver cómo intentábamos ascender. Por suerte lo conseguimos y eso me hizo ver que tengo una familia increíble y que es inigualable”, añadió el orgulloso padre.

El regreso de los burgaleses es el de un histórico refundado, al más puro estilo Málaga: “La gente no valora realmente lo que es Burgos. Es un sitio con olor a fútbol del de verdad. Con un Plantío que, si la pandemia lo permite, este año va a estar a reventar de lleno. Poco a poco vamos a ir descubriendo a este equipo. Alguno se va a llevar una sorpresa con la competitividad de este equipo y la capacidad que puede tener la ciudad de envolvernos y de empujarnos. Cuidado con el Burgos, no tenemos la capacidad de otros equipos, pero sí competitividad y ser complicados”.

La lesión de su hijo

“Quizás 15 minutos después estaba hablando con él porque vi la caída y le dije que estuviera tranquilo porque parecía que no iba a ser nada. La mecánica de la caída no es la de rotura de ligamento cruzado. Yo me lo rompí en su día siendo jugador y he visto muchos cruzados. Hay una mecánica común que en su caso no se dio, fue algo raro, diferente, casual y que por desgracia acabó con esa situación. Él desde el segundo uno me dijo que no le gustaba y por desgracia tuvo la razón él. Creo que va a salir más fuerte y más concienciado y con más hambre aún del que ya tenía por conseguir su objetivo. Desde pequeño me dijo que quería jugar en Primera División y creo que ya estaba cerca de lograrlo y no va a dejar de estarlo. Si es en el Málaga, mejor, esa es la idea que siempre me vende”.

Futuro entrenador del Málaga

“En el fútbol nunca se sabe, nunca digas nunca jamás. Lo que hay que estar es preparado para cualquier circunstancia de la vida. Si no lo estás, te pasa por encima. Se vaya donde se vaya tienes que estar seguro. El 99% de las cosas que me habla son buenas y ese uno es porque no sé si me olvido de algo. De la gente, de la ciudad, del entorno, de los entrenamientos… Todo bueno. Incluso con esta lesión. Hemos estado viendo los partidos del Málaga juntos y los vive con mucha pasión y alegrándose mucho por los compañeros. Eso me hace sentirme más orgulloso aún”.

El caso del Málaga

“Lo del Málaga ha sido algo increíble. Lo tengo que decir como son las cosas. La gente no valora en su justa medida lo difícil que es salvarse en Segunda División y más en las circunstancias en las que ha venido el club, con un límite escaso. La dirección deportiva maniobró espectacularmente fichando jugadores con hambre, jóvenes con ganas de hacer cosas. No se les puede pedir más de lo que han hecho en esta primera campaña. Lo que pienso y siento es que el Málaga ha marcado el camino para muchos, entre ellos el Burgos”.

Jugadores de su gusto

“¡Me los llevaría a todos! No, yo tengo un grupo de extraordinarios jugadores pero del Málaga me gustan muchos. Los centrales, los laterales, gente del medio, Ramón, Pablo Chavarría… Han hecho una labor fantástica y tiene muy buenos jugadores, no es comparable al Burgos, que tenemos lo nuestro. Vamos a centrarnos en hacer un equipo competitivo dentro de nuestras posibilidades. Uno de los ejemplos a seguir es el Málaga”.

Salida de Pellicer

“Soy muy respetuoso con mis compañeros. Cuando uno toma una decisión así es porque tendrá sus motivaciones. Desconozco cuáles son, yo no tengo la suerte de conocerle en persona. Profesionalmente ha hecho una labor increíble y me parece un entrenador fantástico que va a estar pronto en el candelero otra vez”.

José Alberto

“Le conozco del mundo del fútbol. Creo que cuando estaba en el Sporting B nos llegamos a enfrentar. Es un técnico joven, con frescura e ideas y que seguramente le va a aportar al equipo”.

Afición

“Conozco La Rosaleda, he estado con público. Un 70% del público en Málaga es un 110 en otros sitios”.