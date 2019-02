Iván Alejo, "un extremo de los de antes"

Iván Alejo (Valladolid, 1995) ya posa como jugador del Málaga. Tras sumar su segundo entrenamiento con el grupo, el futbolista cedido por el Getafe fue presentado ante los medios de comunicación en la sede de BeSoccer, patrocinador del club. Muestra ambición, decisión y se define. "Soy un extremo de los de antes, pegadito a la banda. Soy rápido, vertical y me gusta jugar el uno contra uno. Esas son mis virtudes", explica.

Su llegada se produce en el último día de traspasos. Recoge el 10 que libera Juanpi Añor, cuestión anecdótica para él. "Es número simbólico pero no lo he elegido por nada en especial. Me gusta, no soy muy maniático, voy a intentar que esté en buenas manos", apunta. Asegura también que su prioridad fue siempre el Málaga: "Desde el momento en que hablo con Caminero y me traslada que podía venir al Málaga, a mi representante le dije que no mirara más opciones. Aunque está en Segunda es un club grande, me apetecía jugar con una afición de este calibre. Tuve ofertas incluso de Primera, pero tenía claro que quería venir aquí y doy las gracias al club y Caminero, que han hecho lo posible".

Incide Iván Alejo en su convencimiento de salir rumbo a Málaga cuestionado por posibles recomendaciones. "Hablé con algunos compañeros, pero no hizo falta que nadie me convenciera. Desde que hablé lo tenía muy claro. Tenía otras propuestas pero siempre tuve la prioridad del Málaga. Han sido días complicados porque la operación se alargó, pero por suerte ha salido y estoy aquí".

El canterano del Atlético de Madrid llega tras apenas disputar 333 minutos en siete partidos con el Getafe. Por ello asegura venir motivado a la Costa del Sol: "Mi deseo aquí es volver a encontrarme conmigo mismo. Por circunstancias no pude tener la participación que quise en este primer tramo de la temporada, pero vengo con ilusión, ganas y hambre. Quiero ayudar al Málaga y que el Málaga me ayude a mí a sentirme importante".

Juan Ramón Muñiz pudo contar esta mañana por primera vez con Áxel Werner y Brezancic, los otros dos refuerzos en el último día de fichajes. Alejo se dejó ver el mismo jueves por La Rosaleda para firmar y el sábado estuvo en la sesión de recuperación. Tiempo suficiente para conocer al grupo y hablar con el asturiano: "Los pocos días que he estado, las sensaciones son muy buenas. Encuentro un vestuario muy unido con un entrenamiento a una intensidad muy alta. El míster me dice que sea yo mismo y que pueda ayudar en todo lo que pueda".

También estuvo el viernes en el estadio para ver el empate ante el Almería, aunque no entra a valorar el partido. "Estuve en La Rosaleda y pude disfrutar del ambiente, el estadio y la gente. Lo que falló es pasado, el equipo piensa ya en Las Palmas. Es muy importante, tenemos un partido fantástico en casa". Fue su reencuentro con el coliseo blanquiazul, donde debutó en Primera División la temporada pasada: "Mi primer partido en Primera fue en La Rosaleda, conseguimos ganar con el Éibar, tengo un recuerdo muy bonito. Por suerte ahora estoy aquí y ojalá pueda ganar muchos partidos en este estadio".

También habló en la comparecencia el director deportivo José Luis Pérez Caminero, que hablaba en los mismos términos que el extremo de su incorporación: "Doy la bienvenida a Iván y le doy las gracias, porque es verdad que, y me consta, porque las he visto y las he vivido, tenía ofertas para jugar en Primera y decidió desde el primer momento apostar por nosotros".