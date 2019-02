El balance de Caminero: los fichajes, la plantilla, Juanpi...

No suele prodigarse José Luis Pérez Caminero ante la prensa, por ello las presentaciones son momento para pulsar la postura del director deportivo sobre el trabajo realizado durante el mercado. Así, el madrileño aprovechó la puesta de largo de Iván Alejo para valorar lo sucedido a lo largo del mes de enero. Se queda "satisfecho" y explica algunas situaciones del último día, además de la oferta por Diego González.

"Siempre digo que satisfecho uno está, pero cuando más se gratifica uno es al final de temporada, al cumplir los objetivos. Si la plantilla es buena o mala depende de si cumplen junio el objetivo planteado", dice, aunque alaba el ambiente conseguido: "Lo importante es que hay un muy buen grupo, eso es importante porque en esta categoría es vital y con eso me quedo más satisfecho".

También habló Caminero de los distintos movimientos con Petón, responsable deportivo del Huesca. Las salidas de Juanpi y Héctor Hernández, de vuelta al Atlético, estuvieron ligadas a las llegadas de Brezancic y Werner. "En los últimos minutos de mercado surgen estas posibilidades porque en 24 horas parece que hay que solucionar todo lo que no has encontrado en los últimos 29 días", explica.

Además, el madrileño entra en particular a explicar la cesión de Juanpi y cómo se produce: "Surgió, estuvimos en todo momento con el jugador, sabía lo que sucedía. Me parece que es bueno que ellos tengan toda la información para que tomen sus decisiones. Al final salió la operación y creo que es buena para todos. Tenemos un jugador en Primera representando al club, logramos espacio para dos puestos que buscábamos y creo que ha sido beneficioso".

Por último, hace balance general. No se lograron las salidas de jugadores como Boulahroud o Miguel Torres, inédito, y la plantilla es larga. No lo considera un problema: "Tenemos ahora una ficha más de primer equipo que no hemos cubierto, hay jugadores del filial que están participando activamente… Tenemos una amplia plantilla muy compensada y ahora es el momento de ir paso a paso, partido a partido. Esta categoría nos va a llevar en un tobogán de sensaciones. Ni cuando estemos en la ola creemos que somos lo mejores ni cuando estemos abajo daremos todo por pedido. Hay que tener tranquilidad, paciencia y saber que quedan cinco meses por delante".