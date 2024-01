Juanpe, duda para el duelo ante el Castellón

El Málaga tiene este domingo su partido más importante hasta el momento de esta temporada y no lo hace precisamente en su mejor momento, pero es que le crecen los enanos a Sergio Pellicer, que no ha tenido momentos de tranquilidad desde el comienzo del curso y el encuentro ante el Castellón no va a ser una excepción, porque existe la posibilidad de que no pueda contar uno de sus efectivos en el centro del campo de última hora.

Se trata de Juanpe que es duda para el enfrentamiento más crucial hasta el momento. Todo esto se debe a que el gaditano notó unas molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha y todo queda pendiente de los resultados de las pruebas diagnósticas, que tendrán lugar mañana con la mayor premura posible para poder conocer su estado y su disponibilidad con antelación suficiente para preparar el duelo ante el Castellón.

Todo esto se conoció durante la rueda de prensa de Sergio Pellicer, que fue quien lo hizo saber: "Tenemos ahí el tema de Juanpe, que tiene unas pequeñas molestias desde ayer y hoy no ha entrenado. Estamos pendientes de Ramón, Haitam, Genaro y de Nelson por sanción y luego Juanpe que creo que no va a poder llegar".

El resultado de esto es que la entidad de la Costa del Sol vuelve a tener problemas de lesiones en su plantilla una vez más y el técnico de Nules tendrá que volver a resolver el rompecabezas para poder competir al mayor nivel posible ante el mejor equipo de la categoría de bronce del fútbol español. La única buena noticia para Sergio Pellicer es que puede recuperar a Kevin Medina y así sumar un efectivo para la ofensiva de cara a un duelo que, según el entrenador malaguista, va a ser de bastantes goles.