Una experiencia menos para Isma Casas, Ramón Enríquez y David Larrubia

La UEFA ha decidido suspender la resolución del Europeo sub 19, que debía celebrarse entre este mes de noviembre, con su Ronda Élite, y en marzo, con la fase final en Irlanda del Norte. Los cinco primeros equipos debían ir al Mundial, que se disputa en mayo en Indonesia. Como consecuencia de la supresión del Europeo, el acceso a este evento se producirá por coeficiente de las últimas temporadas y España no estará. Inglaterra, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal serán los depositarios de esas plazas. Un palo para la Federación. De hecho, España es la actual campeona de Europa sub 19, pero como quiera que en años anteriores no se alcanzó la fase final, hay equipos con mejor arrastrado de resultados.

¿Cómo afecta esto al Málaga? Dos de sus canteranos, Isma Casas y Ramón Enríquez, han sido asiduos en las convocatorias de esta generación 2001 con la selección española. Y ambos entran de lleno en los planes de Sergio Pellicer, son jugadores con dorsal del filial, pero en la práctica del primer equipo por relevancia y uso. De hecho, hasta Casas ha asumido el papel de capitán en el arranque y Ramón ha tenido presencia importante en varios partidos. Y venía ahora un tramo de competición en el que ambos, si, como era previsible, eran convocados por la selección, se hubieran perdido en noviembre y marzo varios partidos y, de haber conseguido el pase al Mundial, el final de LaLiga Smartbank. Lo mismo podría aplicarse a David Larrubia (un año menor, de 2002), que en 2019 jugó el Campeonato del mundo sub 17 y que tambien está bien considerado por el estamento federativo. Dos coetáneos suyos, Ansu Fati y Pedri, están ya en la absoluta y la sub 21.

Los canteranos malaguistas, pues, se pierden una experiencia que siempre curte y aporta en la formación como es un torneo de selecciones a nivel internacional. Pero, con la carestía de efectivos que tiene la primera plantilla y ese tope de 18 fichas profesionales, Casas, Ramón y Larrubia son jugadores importantes para el primer equipo. En clave puramente malaguista, es una buena noticia que Pellicer pueda seguir contando con ellos. El lateral de Linares se recupera ahora de problemas musculares de los que recayó, mientras que el centrocampista de Órgiva y el jugador de banda malagueño se entrenan a las órdenes de Pellicer y preparan el partido ante el Sporting.