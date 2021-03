Caye Quintana: "Esperemos que los árbitros nos compensen alguna vez"

El Málaga no está teniendo nada de suerte con los arbitrajes y con el uso del VAR esta temporada. Se está viendo perjudicado en un gran número de partidos y todavía está demasiado reciente el polémico empate del Tenerife en La Rosaleda. Además, los protagonistas apenas hablan del asunto por temor a las represalias. "De los árbitros es mejor no hablar por las sanciones. Es un gol que es falta clara, pero el árbitro lo vio así y esperemos que alguna vez nos compensen", aseguró Caye Quintana en Onda Cero.

Escassi decía también recientemente algo revelador: "Vi a algunos jugadores que lo celebraron medio andando y pesaban que lo iba a anular. Para Juan y para todo el mundo con el que hablo es una falta clarísima. Juan si va más fuerte hubiera tenido una lesión más seria, como en el partido del Oviedo que casi le rompen la rodilla. Era una acción similar. Pero no le queremos dar más vueltas, porque ya no se puede cambiar y tenemos que mirar al Cartagena".

Hablando del próximo rival, Caye no se fía: "Ellos pueden jugar con la ansiedad de los puntos. Va a ser un partido como están siendo todos. Cerrado, con pocas ocasiones, pero muy disputado por los dos. El que acierte más veces o menos falle se llevará los puntos".

Presión por lesión Chavarría

"Es la que se pone cada uno. Yo no la sentí. Hago mi juego, Pablo el suyo. Somos diferentes, nos compenetramos bien. Se lesionó y ahora me toca jugar más en punta. Me siento cómodo, he jugado siempre ahí y es mi posición natural. Estoy haciendo buenos partidos y el premio del gol no llega, pero no me obsesiones. Al final da igual quien marque si se gana, aunque lo meta Pelli. Sin Pablo juego más de ‘9’ de referencia y Pelli me pide otras funciones pero nada a lo que no esté acostumbrado".