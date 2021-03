Luis Muñoz: "Mi representante y la dirección deportiva saben que quiero seguir"

Luis Muñoz es el hombre de moda en el Málaga gracias a sus goles, que le convierten en máximo goleador del equipo. Como es natural, eso provoca que cada vez más clubes se fijen en el centrocampista malagueño, que cada vez juega más arriba. De momento, asegura que su intención es seguir muchos años como blanquiazul. "Mi deseo es seguir aquí, por eso firmé los dos años. Mi representante lo sabe, la dirección deportiva lo sabe. En el fútbol nunca se sabe, pero ojalá esté el año que viene y muchos más años", sostuvo en una entrevista en La Jugada de Málaga en Canal Sur Radio.

Lo que le ha cambiado la vida a un chico al que le dijeron que no podría llegar a profesional: "Tuve una lesión en la espalda siendo juvenil de primer año. Hubo médicos que me dijeron que no me iba a recuperar, que iba a ser difícil dedicarme al fútbol profesional. Pensé en lo mío, seguí trabajando, seguí mejorando y gracias a dios todo está bien. Si que es verdad que hago mi trabajo preventivo y todo, pero eso está más que olvidado. Llevo años sin ninguna molestia ni dolor en la espalda".

Le costó arrancar y no lo niega. Lo suele achacar a su complicado verano, pero ahora se nota bien y quiere más: "Todo fue muy complicado porque venía de no hacer pretemporada y de un verano con mucha incertidumbre sobre si podría quedarme o no, si se iba a arreglar la cosa. Cuando entré con el equipo tuve pocos entrenamientos y encima lo de la pretemporada, que se nota y mucho. Además era un equipo nuevo, no conocía a todos, no es fácil adaptarte. Venía de una situación en la que nunca me había visto. Yo lo tenía claro, que quería seguir mejorando y mejorando. Ahora ha llegado la recompensa y que ojalá siga todo así".

No se adivina cuál es su techo. Él, desde luego, sólo piensa en superarse: "Sí, he mejorado en todo, los años de fútbol te hacen aprender y de cada entrenador siempre sacas algo nuevo, pero en esta vida aprendes algo nuevo cada día, en lo bueno y en lo malo. De jugadores, entrenadores, compañeros y otras personas. He mejorado en muchos aspectos, pero quiero seguir mejorando mis virtudes y mejorar para no tener errores".

Cartagena y calendario

"Sabemos que van a salir a muerte y nosotros saldremos también desde el primer momento a dar el cien por cien. Vienen muchos partidos seguidos y somos una plantilla muy corta con pocas fichas profesionales. Pero estamos al cien por cien tanto los del primer equipo como los del filial que están con nosotros y el que juegue lo dará".

Escassi y las lesiones

"Hay muchos entrenos en los que con un golpe prevenimos y te sales para recuperar. Somos pocos. La competición es muy dura y todavía no tenemos los 50 puntos. Necesitamos de todos para conseguirlos. Son partidos muy duros, todos los equipos también se juegan mucho. ¿Escassi? Hoy ha entrenado un poco y se salió luego porque tiene algo de molestias. El doctor por lo que se ve dice que no tiene nada grave, que fue cosa del partido. Como decía, mejor prevenir que curar. Yo creo que está bien, espero que pueda viajar esta semana. Si no, que descanse y juegue ante el Almería".

"Escassi es un jugador que aporta veteranía, que sabe dominar los partidos, sabe tapar los huecos y luego es un compañero para todos. Para un equipo joven tener alguien con experiencia es bueno. El equipo está bien, Escassi está bien, la defensa está bien, el ataque está bien… Esperemos que todo siga así".

Cada vez más arriba

"Empecé en las categorías inferiores de centrocampista y por lesiones jugué de central, lo hice bien y el míster me dejó en esa posición un tiempo. Los campeonatos de España los jugué en el centro del campo, con el filial también jugaba de pivote a veces. Y como estamos jugando este año, pues el míster decidió darme la oportunidad de estar algo más avanzado y la verdad es que estoy muy contento conmigo y con el equipo. Las cosas están saliendo y cuando las cosas salen es por algo. No es que toques una tecla un día y ya está. Cuando trabajas, hay recompensa. Lo estamos viendo".

Gol del Tenerife

"Ya también me preguntaron tras el partido, opiné lo que pensaba. En esta vida hay gente que se puede equivocar. Ha habido un error, creo yo, pero si ellos lo vieron así hay que respetar la decisión. Ellos están para pitar y tú para aceptar la decisión que tomen. Tenemos que respetar la decisión y tenemos que seguir a lo nuestro y hacia delante. Por una interpretación de una jugada no vamos a venirnos abajo".