"Algunos jugadores del Tenerife pensaban que iba a anular el gol"

Alberto Escassi contó cómo vivió en el césped el tanto del empate ante el Tenerife, polémico por la más que posible falta hubiera tenido una lesión más seria, como en el partido del Oviedo que casi le rompen la rodilla. Era una acción similar. Pero no le queremos dar más vueltas, porque ya no se puede cambiar y tenemos que mirar al Cartagena", añadió y avisó: "Un jugador se evade y olvida de esos temas. Pero con las jugadas que más tenemos que tener cuidado son las jugadas de las manos. Muchas veces no sabemos dónde poner las manos, ahí si tenemos un poco de confusión porque no sabemos el criterio de algunas cosas".

Por otro lado tiene en vilo al Málaga. Su lesión ante el Tenerife le tiene a medio gas y es duda para el próximo encuentro. "Todavía no sé si estaré en Cartagena, a ver cómo evoluciona la rodilla. Al hacer algunos gestos me molesta y me dan pinchazos. Todo irá según la evolución. Hoy hice la primera parte con el grupo y luego me he tratado con los fisios. Aún no lo sé ni yo. Es una lesión un poco dolorosa, por ejemplo durmiendo cuando me cambio de posición o al hacer golpeo de interior", dijo.

"El dolor vino en un balón dividido, pero luego el pinchazo fue corriendo en línea recta. Me dio un latigazo muy fuerte. Yo quería salir al campo para ver si tenía estabilidad en la rodilla y me permitió jugar el partido. He tenido dos esguinces de ligamento interno dos veces y ya sabía que con el contrabalón se me había venido un poco otra vez. Pero luego en línea recta pensé que era raro, y ahí me asusté un poco, con lo que estamos pasando con el equipo este año. Ahora más aliviado", explicó.

Racha cortada

"Queríamos enganchar tres victorias consecutivas que no lo habíamos hecho. Pensábamos que el partido estaba medio controlado, el Tenerife estuvo mejor en el campo, se sentía más cómodo. Que te hagan ese gol con una falta clarísima y cuanto más la veo más clara me parece, te vas con rabia de haber perdido esos dos puntos. Hubiera sido una buena cifra de puntos a estas alturas.

Luis Muñoz

"Lo conocía de haber jugado con él. Me impresionó porque no lo había visto en esa posición, más de central. Es un espectáculo de futbolista y está en un momento de forma muy bueno. Tenemos que aprovechar su gran momento, ojalá siga metiendo goles".

Objetivo

"Lo más importante es tener los pies en el suelo y saber que lo estamos consiguiendo es desde el trabajo, la humildad, la unión y el compromiso. Y eso no lo tenemos que perder la temporada que viene. Y me encantaría mantener gran parte de este grupo, somos una piña, una familia y hay un buen rollo en el vestuario increíble. Sé que hay muchos cedidos, pero por mí que sigamos los mismos el año que viene porque se pueden hacer cosas muy buenas y hay un gran ambiente en el campo que luego se ve".

Redes sociales

"Ella me anima a tenerlo porque lo usa como una herramienta de información. Yo con la tecnología es que… No sé ni enviar un email. Soy nulo para la tecnología, nunca me ha llamado la atención eso. Me considero muy raro por eso, porque todos suelen tener redes sociales".