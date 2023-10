Caye Quintana: "Me habría gustado seguir un año más en Málaga"

Caye Quintana fue uno de los héroes de aquel Málaga CF de las 18 fichas profesionales, que consiguió la permanencia con Sergio Pellicer como entrenador de aquel plantel. En la actualidad, defiende los colores del Recreativo de Huelva, el equipo de su vida, y se va a enfrentar este próximo domingo al cuadro de la Costa del Sol y, como consecuencia, este periódico habló con él para conocerlo un poco más.

¿Qué recuerdo se llevó de Málaga tanto del club como de la ciudad?

Pues la verdad es que estuve muy bien, porque la ciudad es un espectáculo, tanto Málaga como el Málaga Club de Fútbol, es verdad que estuve un poco y que teníamos limitaciones de plantilla, ya que éramos pocos jugadores, pero creo que estuvimos bien y guardo un recuerdo muy bonito y la recuerdo con mucho cariño por parte de Málaga.

¿Qué tal fue su relación con Sergio Pellicer?

La verdad mi relación con Sergio Pellicer fue muy buena, no puedo hablar mal de él ni ponerle ni un pero a Pellicer porque la verdad que jugué bastante y, aparte de que jugué, pues la relación que hubo al final es importante y estuvo sacando el máximo de la plantilla que teníamos en ese momento. Después también quería que fuésemos siempre competitivos y creo que es un gran entrenador.

¿Qué espera del partido entre el Málaga y el Recre?

Es una lucha entre dos históricos. Al final, es difícil ver partidos de esta categoría, de este nivel, que tenga tanto detrás en cuanto a historia, afición, masa social y demás que tienen los dos equipos detrás, pues es algo de otra categoría. Entonces, espero que sea un partido bonito para las aficiones y para nosotros y un partido de los que le gusta jugar a cualquier jugador. Al final, estos partidos todo el mundo los quiere jugar, todo el mundo quiere hacerlo bien y creo que va a ser un partido muy disputado. Es verdad que el Málaga a nivel presupuestario seguramente sea mucho mayor que nosotros, pero bueno nosotros al final tampoco tememos a nadie y vamos a luchar de tú a tú con cualquier equipo, no solo con el Málaga, entonces es un partido que creo que va a ser bonito pero intenso.

Van alrededor de un millar de malaguistas a Huelva, ¿cree que esto es un punto a favor del Málaga CF?

El otro día nosotros en Madrid también teníamos muchísima gente y esto pues te da ese plus. Te da ese plus porque te ayuda siempre y estar fuera de casa y sentir que va gente a verte fuera pues también es un plus para el jugador. Entonces en este caso es verdad que en Huelva a lo mejor, como va bastante gente, también la nuestra no se notará tanto como cuando van a otros campos que a lo mejor tienen menos masa social, pero siempre ayuda, que vaya afición y se anime y que esté cerca de los suyos, pues esto siempre te da ese plus que necesita el jugador para afrontar el reto.

¿Cómo ve tanto al Málaga CF como al Recreativo de Huelva?

Tienen que centrarse en hacer lo mejor posible, nosotros venimos de años malos en el sentido de una categoría más baja, incluso, pero bueno, queremos hacerlo bien y nosotros, pues, con la ilusión de ir partido a partido y ver que pasa. Es verdad que el Málaga tiene el objetivo claro que es el ascenso. Nosotros no renunciamos a nada, pero es verdad que no es nuestro objetivo primordial este año, pero como te digo no renunciamos a nada, pero el Málaga, pues sí tiene esa presión de ascender y también han hecho una gran inversión a la hora de firmar jugadores de pagar contratos que son más grandes de los habituales a lo mejor en Primera RFEF. Al final creo que será una temporada bonita tanto para ellos como para nosotros y les deseo suerte durante toda la temporada, pues tengo muchos amigos, mucho cariño allí, pero este partido espero que los tres puntos se queden aquí.

¿Ve preparado al Málaga CF para el ascenso?

Veo un candidato claro al ascenso. Hay alrededor de nueve equipos de Primera RFEF que tienen bastante nivel, creo yo, pero el Málaga está dentro de esos nueve equipos, seguramente entre los tres mejores. Entonces, es un equipo que creo que debería estar luchando todo el año por ascender, pero ya te digo, en el fútbol pues todo no es uno más uno son dos. Al final, hay muchos factores que influyen en ello, el estado de ánimo, el estado de forma, muchísimas cosas... Las dinámicas y bueno, ya se verá. Se verá que pasa y dentro de ello, pues a ver como se le da la temporada.

¿Le habría gustado seguir en el Málaga?

Fue una etapa muy bonita y siempre lo dije: "¿Por qué no haber seguido?". La verdad que tampoco se dieron los condicionantes porque ellos tenían una cesión de un año y ya después, pues no se pudo dar o tampoco hicieron esa llamada y bueno, pues me salió a la puerta de Polonia y tuve que salir allí. Es verdad que, como siempre dije, pues me hubiera gustado por lo menos seguir otro año más y darme un poco más a conocer, porque al final creo que no pude estar todo el año a mi nivel, pero al final el fútbol es así y optaron por otras personas. Al final quieren hacer cambios, sobre todo querían optar a otra cosa, también firmaron a gente importante como Rubén u otros jugadores y bueno está ahí, nada más. Es lo que hay en el fútbol, siempre pasan estas cosas, ya que puede haber muchos cambios y en este momento pues los hubo.

¿Cómo está viendo a Larrubia esta temporada?

Sí, al final, la cantera que tenéis allí es increíble. Yo cuando estuve me sorprendió muchísimo, porque no sólo Larrubia sino muchísimos jugadores que estaban como Dani Lorenzo, Roberto, Juan Cruz, Juande, Haitam, Ramón, Kevin... pero es verdad que Larrubia pues me ha sorprendido, en verdad no me ha sorprendido porque veía que tenía muchísima calidad. Le faltaba a lo mejor ese punto de crecimiento en el sentido de saber amoldarse a los partidos y los dos partidos que he visto pues es lo que es, la verdad que es un chico espectacular, sobre todo personalmente también le tengo bastante cariño porque es un tipo muy buena gente y después con unas cualidades que están tocados con la varita en el sentido de que tienen esa calidad, esa cosa diferente a otros jugadores. Entonces, pues eso es importante.

¿Cómo se dio su regreso al Recreativo de Huelva?

Fue un regreso fácil ¿no? Yo creía que era el momento y la verdad que lo era. Yo tenía ganas de volver, en Polonia estuve dos años que no, anímicamente no estuve bien y tenía ganas de volver, en cuanto hubo la primera llamada que me llamó Óscar, pues fue fácil, hablamos, yo tenía un proceso de rescisión de contrato, me quedaba un año más en Polonia y nada, pues, cuando pude recién ir allí fue cuestión de horas de firmar el contrato y estar aquí de nuevo en casa.

¿Qué tal con Abel Gómez como entrenador?

La verdad es que bastante bien. Yo no lo conocía personalmente, lo conocía de haberme enfrentado a él, pero no como entrenador y es un entrenador que a mí me ha sorprendido para bien porque tiene las ideas bastante claras, sabe cómo quiere jugar, estudia bastante bien al rival y después nos da libertad a la hora de atacar, a la hora de hacer lo que queramos en el campo y al final pues eso es un gusto para el jugadory aparte de eso, pues que el día a día con él es muy bueno, muy llevadero, sabe muy bien gestionar el grupo y la verdad estamos encantados con él.