Caye Quintana: "Pellicer se ha ganado la renovación"

Caye Quintana habló del futuro, pero no sólo del suyo propio, también del caso de su actual entrenador, Sergio Pellicer, que acaba contrato con el Málaga a final de temporada y que todavía no ha renovado su contrato con el club de Maritiricos. "Creo que es merecido, cuando trabajas bien y los resultados salen. El míster se lo ha ganado. Creo que si renueva, el Málaga atará a un buen entrenador. Creo que Pelli quiere estar aquí y toda la afición también", dijo en una entrevista en el diario AS.

Sigue la línea de otros muchos jugadores que se mojan con respecto al futuro del técnico en el Málaga. Ramón Enríquez lo dejó claro en el día de ayer: "Ha sido un entrenador para mí fundamental, que ha permitido que me asiente y es la persona ideal para seguir en este proyecto".

También alguien muy vinculado al Málaga y que se mueve en las altas esferas del fútbol español, Antonio Jesús López Nieto, quiere que el técnico continúe: "No sé cuáles serán las pretensiones económicas de Pellicer y si el Málaga podrá ahora que ha crecido satisfacerlas de alguna manera o no. Pero en cuanto a calidad, a cómo ha dirigido al grupo, cómo ha llevado al equipo, ver cómo ha peleado siempre… Nadie que entienda un poquito de fútbol puede cuestionar que Pellicer merece la renovación. Otra cosa es que el Málaga no pueda darle lo que él puede aspirar porque el fútbol puede abrir puertas, otros caminos, pero evidentemente a mí me gustaría como aficionado al Málaga, que Pellicer se quedara”.