Nelson Monte firma hacer "la mitad de historia que Weligton"

Nelson Monte es uno de los jugadores que está encandilando a la afición del Málaga. Por su juego y personalidad, por lo mucho que se echaba de menos un líder. El portugués quería ser blanquiazul pero antes se informó a través de dos exmalaguistas. “Hablé con Edinho y con Armando Sá antes de venir. Me dijeron que si tenía la oportunidad de venir aquí, no me lo pensase dos veces porque me iba a sentir feliz aquí y es un club diferente a los que yo he estado antes. “Tenía la posibilidad de continuar en la Primera de Portugal, tuve 3 o 4 ofertas y también de otros países. Me despertó muchas ganas el proyecto y el club que es el Málaga. Tomaría la misma decisión otras 500 veces”, dijo en SER Málaga.

“Quien no conoce al Málaga no conoce el fútbol. Es un club conocido en todo el mundo. Ha tenido muchos jugadores portugueses que han hecho historia aquí en el Málaga. Es un club muy grande, con una afición de Primera. El Málaga no tiene que jugar en esta categoría, pero ahora está y tiene que trabajar para salir de aquí. Todo el mundo trabaja para ello. Lo que más me gusta es la playa. También me gusta mucho el pescado de Málaga”, aseveró el defensa, que ha caído de pie pero no se conforma: “Me gustaría llegar a Primera con el Málaga. Ahora estamos en Primera RFEF, pero sin duda me gustaría llevar al Málaga a Primera, que es donde tiene que estar. Tenemos que trabajar para salir de aquí. Hay que trabajar con humildad y sólo así vamos a conquistar cosas. Todavía no hemos tenido un partido fácil. Los equipos compiten muy bien y será así hasta el final. Tenemos que jugar con mucha hambre y mucha humildad”.

Sobre la comparación con Weligton: “Tengo máximo respeto por la historia que ha hecho Weligton, que es una leyenda del Málaga. Sería un placer hacer la mitad de historia aquí que ha hecho él. Empezó en Segunda y luego llegó a la Champions. Es un jugador que me gusta mucho”.