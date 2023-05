Se retira Charles Dias, ex delantero del Málaga CF

Un pedazo de la historia del Málaga CF está escrita también por Charles Dias, un delantero brasileño que ha dejado huella por aquellos clubes que ha defendido. Una carrera longeva que ha estirado con el Pontevedra hasta los 39 años. Córdoba, Almería, Celta de Vigo, Eibar... Lo anunció a través de un comunicado en Instagram que tuvo reacciones de muchos futbolistas y excompañeros como Ricardo Horta, David Lombán o Miguel Torres. Fue blanquiazul entre la 2015/16 y la 2016/17, marcando 14 goles en 66 partidos.

"Muy buenas mi gente, hoy es el día que nunca quería que llegase, pero todo tiene un comienzo y un final… ¡Y hoy es EL DÍA! ¡En este club, en este campo jugaré mi último partido como profesional! Después de 21 años como profesional mi cuerpo y mi mente me lo piden… y cuando así es, hay que saber escucharse y tener la valentía de dar un paso al lado! Empecé a respirar fútbol desde la cuna, no tengo recuerdos de mi vida sin un balón en el pie… El fútbol que muchos apenas lo saben ver como un deporte para mí solo fue todo. Me ayudó a crecer, me enseñó valores, me enseñó que esto de la vida y del deporte es mucho más bonito si lo hacemos con corazón", comenzó.

"Ocasión para agradecer a todos los clubes que me dieran la oportunidad de formarme y crecer como profesional y como persona. ¡Sí, como persona! En el fútbol supe lo que es ser un compañero, un amigo, a veces un hermano, otras veces un padre… Vamos., ¡qué bonito es! También supe lo que es superarse, tener que hacerlo cuando piensas que ya no puedes más… La @tunaluso.oficial , al @cdfeirensesad , al @pontevedra_cf_sad , al @cordobacf_oficial , a la @udalmeria , al @rccelta , al @malagacf y a la @sdeibar les doy las Gracias por darme la oportunidad de ser uno más en su historia", recordó.

"A todos los compañeros, entrenadores, fisios, doctores, utilleros, empleados, prensa y presidentes de cada unos de esos clubes gracias por hacer con que todo esto sea más especial. A los aficionados, ¡gracias! ¡Gracias por transmitirme todo ese cariño y ese apoyo siempre! Sin vosotros esto no tiene sentido…A ti Fútbol, hoy es día para hacerte honores, para decirte una vez lo grato que estoy por ser parte de tu familia, lo grato que estoy por todo lo que me has proporcionado, lo grato que estoy porque por hoy soy un hombre, padre de una familia bonita que siempre estuvo a mi lado y que aprendió a amarte tanto como yo.Aunque hoy el día tenga un sabor agridulce por las circunstancias en las que mi equipo se encuentra, quiero salir al campo, poder disfrutar y despedirte como aquel niño que cumplió su gran sueño de un día ser jugador profesional. ¡Gracias Fútbol!", sentenció.