Palo y zanahoria a la Academia

La idea que trae Loren de un equipo de cantera con gente de la casa parece encajar perfectamente con Sergio Pellicer. Profundo conocedor de la cantera, en la que ha trabajado repetidamente, no se le escapan chavales del radar. Pero también dejó un recado con carga de profundidad. "Cada comunidad tiene una idiosincrasia", contextualizaba el técnico sobre cómo son los chavales: "Estuve en otras canteras y el perfil de jugador es diferente".

Confirmó Pellicer que ante el Ibiza va a dar alternativa a algunos canteranos. El guardameta Carlos López, más los jugadores Bilal, Moussa, Cristian, Rafa, Paco, Jesús Martín, Álex Calvo y Loren se entrenaron con la primera plantilla. Pero ya se está pensando en el futuro, también con modelos de comportamiento, un caballo de batalla importante. "Vamos a ver los jugadores, tuve una reunión con Funes para ver rendimiento y, lo que que es más importante, el rendimiento de día a día y hábitos, que es lo que tenemos que trasladar a los chicos. Fallen más o menos, pero hay que mejorarlos a nivel de hábitos. En otras canteras estuve, en Deportivo o Elche, y aquí en Málaga hay un perfil de jugadores de mucho talento, pero hay cierto déficits de hábitos diarios para mantener la continuidad de muchos años al máximo nivel. Transmitirlo para que sea un camino, que es muy difícil para todo, se puede transitar. Más allá de la calidad, los hábitos del día a día, que el fútbol no son dos horas, son 24 horas. La mejor inversión es su cuerpo y su mente, lo deben entender". El mensaje del entrenador era meridiano. Hay que cuidarse mejor.

"Posiblemente muchos jóvenes van a tener la oportunidad. Pero hay que rodear ese puzle de manera adecuada con la gente correcta más veterana. Los chicos de cantera deben estar bien rodeados de referentes, gente con experiencia, para conseguir su rendimiento. Pueden fallar, pero los fallos todos sabemos a quién condenan. Hay que rodear con ciertos jugadores que ayuden a mejorar el rendimiento. Necesitamos ese sentimiento de pertenencia dentro y fuera del campo", proseguía Pellicer, que advertía de que el encuentro de este sábado no se tira, ni mucho menos: "Haré una alineación para ganar el partido. En la convocatoria entrará algún chaval del filial, algunos tienen que tener su premio por su gran temporada. Están entrenando todos, la alineación es para competir e intentar ganar. Ndiaye tuvo un golpe ayer y posiblemente no esté. Ramón, Delmás y Lago después del partido de Vitoria no están".

Por último, se volvió a referir al contacto con Loren: "Tampoco hemos profundizado, tuvimos una breve charla, ahora es cuando hay que profundizar. Con hechos, el día a día nos va a marcar. Estamos en una situación económica complicada, hay que ponerse a trabajar con esa idea y modelo. Sabemos los jugadores que tenemos en cantera. Ese puzle rodearlo de jugadores que acaba contrato y que la dirección deportiva crean que pueden ayudar".