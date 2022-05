Chavarría: "Quiero quedarme y revertir este año malo que tuve"

Pablo Chavarría tiene claro su futuro. El delantero argentino quiere seguir en el Málaga y volver a ser el que fue. "Yo tengo pensado quedarme, me queda un año de contrato y quiero revertir este año malo que tuve, porque es la realidad, sólo jugué tres partidos de titular. En mi cabeza está recuperar el nivel que tuve el primer año en el Málaga y me quiero quedar cien por cien. No me he reunido con el club, pero tengo contrato", confesó en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

No han sido días fáciles en lo deportivo y en lo que no lo es, con episodios como el de Antoñín. "Sí, ha sido una campaña dura, no era lo que esperábamos. Está en nuestras manos certificar la permanencia este fin de semana, es el partido más importante de la temporada. Ya habrá tiempo para reflexionar porque vinieron tres técnicos. Hay muchas cosas en las que hacer autocrítica. El vestuario siempre estuvo unido. Surgen problemas como en todos los equipos, pero se resuelven en su momento. Nos llevamos muy bien entre nosotros, hay mucha piña. No hablé mucho del tema, fue la semana pasada. Eso queda en el grupo y en el cuerpo técnico, no lo voy a sacar a la luz”, sostuvo Chavarría.

Tiene bastantes opciones de ser titular ante el Burgos, una cita que está marcada en rojo por lo que puede suponer y ante una afición ansiosa: "Está todo en nuestras manos, lo sabemos y lo dejaremos todo porque es nuestra gran final". Fue prudente para no aventurar si será titular y esquivó detalles tácticos por si "alguien de ellos escucha".

Sobre su nuevo entrenador, Pablo Guede, buenas palabras: “Se vio desde el primer partido, teníamos partidos difíciles contra rivales duros. Empatamos contra el Valladolid, que es el mejor de la categoría. El cambio está a la vista de todo el mundo, es muy importante que haya llegado. La motivación del grupo y el conocimiento futbolístico con varios sistemas, nunca nos tiramos atrás".

De delantero a delantero, Chavarría siente que mejora: “Me da toda su confianza desde que pude empezar a entrenar, las dos primeras semanas estuve lesionado. Me están haciendo mejorar en muchos aspectos. Dependiendo del partido me pide muchas cosas y trato de hacerlas".

“Contra el Oviedo no se hizo un mal partido, era una de las mejores defensas y lo que se trabajó en la semana, se plasmó. Ante el Tenerife se planteó muy bien por el cuerpo técnico, sabíamos por donde entrarles y la primera que se tuvo fue gol. Intentamos que para este partido sea lo mismo”, analizó.