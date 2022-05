Luis Muñoz: "Soy malagueño y malaguista, quería aportar pese a no estar al cien por cien"

Luis Muñoz está de vuelta con el Málaga CF pese a no estar al cien por cien. Él mismo lo reconoce, que aún le falta, pero las ganas por poder competir de nuevo han hecho adelantar todos los plazos y jugar su primera hora de partido tras siete meses, en un partido vital: "Tuve un poco de incertidumbre, porque no llegué a competir al 100%. Le dije como me encontraba a Guede. Soy de aquí, soy malagueño, malaguista y me pueden un poco las ganas y el corazón de poder competir con el equipo pese a no estar al cien por cien. Ahora que estoy disponible quería aportar".

"Muy bien, me esperaba que iba a estar más cansado. La recuperación ha ido perfectamente. Estoy haciendo tratamiento, hielo, cuidándome, son siete meses sin competir y todo el que ha pasado por esta lesión sabe que no es fácil", decía sobre sus sensaciones tras el partido, todo en regla pese a la alta carga: "Es verdad que todavía no estoy al cien por cien. Llevo solo siete meses, en esta lesión están volviendo a los ocho o nueve meses. Me falta un poco para llegar a mi nivel y forma. La rodilla me la noto perfecta pero el ritmo de competición no lo tengo. Fue decisión del míster. Confiaba que volviera con el equipo. El equipo es verdad que estaba necesitado".

Cuanto sobre los instantes antes al Tenerife, que "en el hotel estaba intranquilo, nervioso, sabíamos lo que nos jugábamos y lo que representa este club" pero que todo el grupo estaba con el foco en los tres puntos: "Sabíamos que estábamos a dos puntos. Estábamos hablando, concentrados, sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos como fuera. No es fácil jugar contra un equipo como el Tenerife, por como salieron todos los compañeros".

Justo antes del partido relata que calentó con mucha intensidad para entrar lo mejor posible: "Hice un preventivo fuerte, con mucho ejercicio, porque esta lesión lo requiere. Los primeros partidos estaba indecisión. Por volver a competir sabiendo lo que nos jugábamos. Pero transcurrieron los minutos y me sentí mejor, más a gusto. Pudimos ponernos por delante, no salió todo lo que entrenamos. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho durante el año. Esperemos sellar las con toda nuestra gente".

"Estas lesiones te vienen cuando menos te lo espera. No me lo esperaba, hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Trabajar en la sombra no es fácil. Agradecer a Toni que ha estado conmigo en todo momento. No he pasado por situaciones malas pero sí difíciles. Tienes que pasar varios tipos de pruebas y evoluciones y todo ha ido a la perfección. He sido muy cabezón. Por eso estoy ahora compitiendo con el grupo", cuenta sobre ese proceso de recuperación tan largo y también cómo vivió desde fuera la dinámica del grupo, con hasta tres cambios de entrenador: "Al final, el primer mes y medio casi que estoy separado del grupo, no podía venir a entrenar, la , descanso... Ha sido un año complicado, situaciones que no esperábamos, lesiones. La primera vuelta esperamos tener algo más, bache, malos momentos y el club tuvo que tomar decisiones con cambios de entrenadores. Estamos donde hemos merecido estar, la clasificación se ve durante el año. Mis compañeros han hecho un esfuerzo increíble. Hemos tenido mala suerte en muchos partidos, la balanza se decanta a un lado u otro y últimamente se ha decantado para el lado bueno. Con el nuevo equipo hemos dado un salto y ha metido energía positiva".