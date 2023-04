Chavarría y sus picos con Pellicer

Pablo Chavarría, tras Rubén Castro, también atendió a los medios de comunicación en La Rosaleda para analizar la actualidad blanquiazul y pulsar el estado de ánimo del vestuario, convencido de poder lograr la gesta de la permanencia. En parte gracias a su aportación, que otra vez coincide con la presencia de Sergio Pellicer. Los picos más altos de su estancia en Málaga llegaron de la mano: "Es mi mejor momento en estas tres temporadas, me siento a gusto, como también me sentía en mi primera temporada, con el mismo míster. Tengo la confianza de Pellicer y su cuerpo técnico y esa al jugador lo hace estar mejor. Necesitaba continuidad, la estoy teniendo y por eso le puedo ser útil al equipo".

Expuso la teoría de los bloques que acuñó el entrenador: "Dividimos los partidos en bloques, sabíamos que para llegar con opciones a los dos últimos bloques, porque nos quedaban 12 partidos, teníamos que sumar diferentes cantidades de puntos. Hicimos cinco en el primer bloque y seis en el segundo, así que ahora tenemos rivales directos. Arrancamos el tercer bloque y ahora tenemos tres puntos. Esperemos seguir de esta manera y con opciones de conseguir la permanencia". Insistió el argentino: "Mientras que ganemos las opciones van a seguir estando. Lo principal es ganarle al Huesca y luego veremos. Los de arriba se tienen que preocupar por ganar sus partidos también”.

“Esperemos que siga la racha. He jugado en todas las posiciones de ataque y me puedo adaptar. Me siento muy a gusto con este sistema. El míster es el que decide cada fin de semana lo que va a ser mejor en el partido, y me adapto”, puntualizó Chavarría, que explicó: “La experiencia es mucho, se nota en estas situaciones. Venimos de atrás desde principio, los que se tienen que preocupar son los equipos que están más arriba porque nosotros vamos a ir a por todas para mantener al Málaga donde se merece”.

Afición del Málaga

“No me sorprendió la reacción de la gente, me esperaba que estuvieran como todo el año. Fue increíble el recibimiento allá en Lugo y cómo animó durante todo el partido. Cuando estábamos con 0-0 la gente tenía fe también. Estamos con mucha ansia de que llegue el partido, va a ser una fiesta también. Necesitamos de todo el mundo para poder ganar el partido".

Sobre Rubén Castro

"Me siento muy a gusto con él, es un jugador muy inteligente y resulta fácil entender sus movimientos. Gracias a Dios se nos está dando en los últimos partidos y esperamos seguir así".

Insistencia

"En mi cabeza siempre estuvo seguir, se lo dije a Manolo Gaspar, y luego hice todo, trabajé para estar a disposición. Con los tres técnicos que tuvimos este año tuve minutos, me tocó jugar, y estoy orgulloso de eso".